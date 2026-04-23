長壽飲食｜日本長壽秘訣一汁三菜！三餸一湯黃金組合附餐單+做法

長壽飲食｜人到中年，或者要照顧屋企長者，日煮三餐往往是最頭痛的事。想煮得健康均衡，又要準備好多款餸，煮完又要洗一大堆碗碟，實在搞到人好煩、好累，而最後往往就變成「隨便食、求其飽」。其實，要食得均衡、健康、又有生活素質，可以學習日本的長壽飲食智慧——「一湯三菜碗（一汁三菜，Ichiju-Sansai）」飲食法。此飲食法不僅是一個飲食結構，更是一個能真正實踐的「均衡營養懶人救星」！



煮好又要面對一大堆要洗的碗碟，的確令人感疲累。（資料圖片）

長壽飲食｜一湯三菜碗（一汁三菜）是什麼？

「一汁三菜」這一日本傳統飲食模式，其核心在於「份量固定、食材多樣」。

其基本結構是1份湯品與3道菜色（包含一道主要蛋白質主菜，以及兩款提供纖維與微量元素的配菜）。這種餐桌結構天然地幫助進餐者進行份量管理，不需要刻意計算卡路里，也能輕鬆達成均衡營養與熱量控制。對於中老年人而言，這是一種既簡化生活又關愛健康的新型飲食習慣。

所謂「一汁三菜」，就是料理套餐包含1份湯品、3道小菜（1道主菜、2道配菜）。(Pexels）

「一汁三菜」基本組合 主食 一碗米飯 最好是糙米、玄米、或雜糧飯，增加纖維及維他命B雜 汁物（一湯） 一碗湯 味噌湯是最常見，亦可以是清湯、燉煮類湯品。湯能補充水分同增加飽腹感 三菜（三道餸） 主菜 提供優質蛋白質。常見的是魚類（鯖魚、三文魚、鱈魚）、豆腐、雞肉或雞蛋 配菜 1 以蔬菜為主。提供維生素、礦物質。通常是煮、蒸或涼拌蔬菜 配菜 2 提供膳食纖維同其他微量元素。常見是海藻（昆布、海帶）、菇菌類、豆類（納豆、枝豆）或漬物（醃蘿蔔）

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推薦食譜：和風「鹽麴烤鯖魚」

主菜建議含優質蛋白質的鯖魚。（mgg vitchakorn＠unsplash）

基底： 十穀雜糧飯（約 1 碗）



主菜： 鹽麴烤鯖魚罐頭（1/2 罐） 或包裝熟雞胸肉（1 塊，約 100克）

配菜 1： 深綠色時菜（如：油菜花，加入少許鹽麴爆香）

配菜 2： 涼拌海帶絲（2大匙） 或醃蘿蔔（3-4 片）



湯品： 味噌湯（味噌+嫩豆腐塊+金針菇）



「一汁三菜」懶人秘訣 3招輕鬆做到

1. 直接一碗搞掂

將多個烹飪步驟和盛碗過程合併為一個碗。底部鋪上米飯，主菜及副菜分區擺放，或者直接將湯汁較少的副菜鋪在飯上。

懶人秘訣：一碗搞掂。（PHOTO-AC）

2. 多用「常備菜」同超市方便食材

主菜可以是超市買到的鹽麴烤鯖魚罐頭、包裝熟雞胸肉、或者簡單的滷蛋或水煮蛋。

副菜可以是超市買得到的涼拌海帶絲、急凍花椰菜或毛豆包（只需簡單灼水）、甚至是簡單的時令蔬菜。

3. 簡易湯品

溫開水溶開味噌（不能滾太久），加入超市買的嫩豆腐塊、金針菇、或包裝的海帶芽。

「一汁三菜」不僅是一種簡單、實用的飲食智慧，更是中老年人無痛達成均衡營養的健康捷徑。它厲害之處是把你從繁瑣的備料與碗碟清洗中解放出來，讓你能將珍貴的時間，真正花在享受美食與進餐的樂趣上！