飲咖啡提神反心慌手抖？拆解咖啡因代謝差異　4類高危人士忌亂飲

不少人選擇在清晨或午後喝一杯咖啡，用來提神、驅散疲憊。但是，同樣一杯咖啡，為什麼有人喝完神清氣爽，有人卻心慌手抖？咖啡到底怎麼喝才更健康？這份實用的咖啡飲用指南，建議收藏。



喝咖啡對身體有好處嗎？

既往研究發現，適量飲用咖啡與冠心病、心力衰竭、房顫、卒中及2型糖尿病等風險降低相關。不過，這些研究大多屬於觀察性研究，並不能簡單理解為「喝咖啡就能防病」。而且，一旦飲用咖啡超量，心血管系統的安全隱患就會明顯上升。

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咖啡之所以可以提神，核心成分是咖啡因，它可以通過血腦屏障，阻斷腺苷與受體結合。腺苷是人體產生疲勞和睡意的重要信號，被咖啡因阻斷之後，身體的疲勞感就會暫時消退，人也變得精神抖擻。

除咖啡因以外，咖啡裏的多酚、綠原酸等物質，還會參與人體抗氧化、抗炎以及代謝調節。

同樣喝咖啡，為什麼有的人特精神，有的人直犯困？

有的人一天喝四五杯，到點照樣沾床就睡；有的人下午喝一小杯，能睜眼熬到後半夜。

這是因為每個人代謝咖啡因的速度不同。咖啡因主要通過肝臟CYP1A2等酶代謝，遺傳因素、年齡、妊娠、吸煙和部分藥物都可能影響代謝。因此，有人是「快代謝者」，有人則是「慢代謝者」。

一杯約240毫升的美式咖啡，咖啡因通常約95毫克，但實際含量會因咖啡豆、沖泡方式和杯量不同而變化。對於大多數健康成年人來說，每天攝入咖啡因不超過400毫克通常屬於安全範圍。

科學喝咖啡，避開隱形誤區

飲用咖啡的不適感，大多源於錯誤的沖泡方式、飲用時間和搭配習慣。

1. 關注沖泡方式

未充分過濾的咖啡，咖啡因含量偏高，長期大量飲用可能不利於血脂管理；如果加奶，需要警惕大量糖漿、糖、奶油和植脂末，它們會額外增加糖分、脂肪和熱量。

2. 選對飲用時間

容易出現腸胃不適、胃部反酸的人群，不建議空腹飲用咖啡；習慣晚上11點後入睡的人群，下午5點後最好減少或停止攝入咖啡因，對咖啡因敏感的人群更應提前停飲。

3. 及時調整飲用量

飲用咖啡後出現持續心慌、手抖、失眠或胃痛等症狀，應及時減量或停飲。長期喝咖啡的人突然停掉，也可能出現頭痛、疲勞等戒斷症狀，可以逐漸減少。

這幾類人群，喝咖啡要格外謹慎

1. 孕婦

過量飲用咖啡可能會增加胎兒流產、早產和兒童認知功能障礙等風險，孕婦應控制咖啡因攝入。

2. 青少年

不建議青少年將咖啡、含咖啡因的奶茶當作日常飲品。

3. 高血壓人群

高血壓患者並非需要完全忌口，但應關注飲用後的血壓變化。

4. 胃食管反流、反覆心悸、嚴重失眠人群

儘量少喝或者不喝咖啡，謹慎飲用。

專家提示

對於大多數健康成年人來說，適量喝咖啡通常無需恐慌，但也沒必要為了所謂的「健康獲益」大量飲用。個人安全飲用標準，應結合飲用量、飲用時間、沖泡方式和身體耐受度綜合判斷，適度、科學飲用是核心原則。

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