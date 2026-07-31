喝咖啡防失智？哈佛大學43年研究：關鍵在怎麼喝、喝多少最護腦

很多人每天都離不開咖啡或茶，但這些習慣除了提神，是否也與降低失智風險有關？台灣新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄分享，一項由哈佛大學（Harvard University）主導、追蹤超過13萬人、長達43年的研究發現，適量攝取含咖啡因的咖啡與茶，與較低的失智風險相關，但關鍵不只是「有喝」，而是「怎麼喝、喝多少」。



含咖啡因才有用！咖啡、茶攝取越多 失智風險越低

這項發表於JAMA的大型研究，追蹤護理師與醫療專業人員多年，分析飲食習慣與失智風險的關聯。結果發現：

含咖啡因咖啡：攝取量最高族群，失智風險降低約18%

茶：攝取量最高族群，失智風險降低約14%

低咖啡因咖啡：未觀察到明顯保護效果



也就是說，真正可能帶來護腦效果的關鍵，並不是咖啡本身，而是「咖啡因」。

相關文章：【咖啡營養】提神醒腦助減肥防癌防失智 盤點10大飲咖啡好處👇👇👇

+ 6

喝越多越好嗎？研究「剛剛好」才有效

不少人會直覺認為，多喝一點效果更好，但研究顯示並非如此。咖啡與茶對失智風險的影響呈現「非線性關係」，也就是適量最有幫助，過量並不會帶來更多好處。根據研究數據分析，與較低失智風險相關的攝取量約為：

咖啡：每天約2～3杯（每杯約237ml）

茶：每天約1～2杯

咖啡因：約300毫克／天



當攝取量過高（例如每天超過5杯），保護效果會趨於平緩，並未顯著增加。

為什麼咖啡因能護腦？與3大機制有關

研究團隊推測，咖啡與茶可能透過多重機制影響大腦健康，包括：

1. 減少類澱粉蛋白堆積

可能抑制與失智相關的蛋白沉積，降低神經退化風險。

2. 抗發炎、抗氧化

咖啡與茶中的多酚，有助減少神經發炎與氧化壓力。

3. 改善代謝狀態

咖啡因可能提升胰島素敏感性，而代謝健康與大腦功能密切相關。

想喝對不喝多！醫師提醒4件事別忽略

雖然結果看起來樂觀，但專家也提醒，日常飲用仍要注意幾個關鍵：

1. 選「含咖啡因」才有保護效果

如果是為了護腦，低咖啡因咖啡效果有限。

2. 避免過量，否則反而影響健康

過多咖啡因可能造成焦慮、心悸或睡眠障礙。

3. 依體質調整，不適就不要勉強

若容易胃不適或失眠，不建議強迫飲用。

4. 小心糖與奶精

高糖、高脂添加物可能增加代謝與心血管負擔，抵銷好處。

相關文章：最新研究飲呢款咖啡死亡率降15%！營養師教飲得健康6貼士👇👇👇

+ 18

不分性別與基因 高風險族群也有保護效果

研究也發現，即使是帶有失智高風險基因（如APOE4）的人，咖啡與茶的保護效果仍然存在，並未因基因差異而消失。

一杯日常習慣 可能就是護腦關鍵

從這項長期研究來看，將咖啡或茶納入日常習慣，確實可能與較低的失智風險有關。但關鍵不在「喝很多」，而是適量、穩定、長期的生活型態。對多數人來說，每天2～3杯咖啡或1～2杯茶，或許不只是提神，更可能成為維持大腦健康的一種簡單方式。

延伸閱讀：

感冒藥吃了卻尿不出來？抗組織胺影響排尿 長者與攝護腺患者別亂吃

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

