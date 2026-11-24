許多人享受麵包烤得金黃焦香的口感，但台灣營養師蔡正亮提醒，過度烘烤的麵包可能增加晚期糖化終產物（AGEs）的攝取，這類物質與身體發炎、膠原蛋白硬化及血管老化等問題息息相關。他建議挑選麵包時應盡量避免「最焦、最脆、最深色」的產品。



蔡正亮在社群平台發文指出，麵包含有澱粉、糖與蛋白質，高溫烘烤時會產生「梅納反應」，使表面變成褐色並散發香氣、形成酥脆口感，但這個過程中也可能產生AGEs。麵包表面烤得越深、越接近焦黑，越需要特別留意其中AGEs的含量。

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針對常見麵包品項，蔡正亮建議若烤得過度焦脆、呈現焦糖色過重時，應減少食用頻率。他特別點名的包括奶酥厚片、蒜香麵包、可頌（牛角包）、菠蘿麵包、熱壓吐司（多士），以及外皮呈現深色的可麗露。此外，吐司邊也是容易被忽略的部位，若已烤得又黑又硬，無需刻意吃完。

家中使用烤箱或氣炸鍋加熱麵包時也需謹慎。蔡正亮指出，麵包在店內已經過烘烤，回家若再次高溫加熱、追求酥脆口感，可能讓AGEs進一步增加。因此他不建議每次食用麵包都刻意烤到焦脆，正常烘烤、表面微微上色即可。

值得注意的是，麵包顏色深不一定代表烤焦。全麥、黑麥、裸麥或添加小麥麩皮的麵包，本來就可能呈現較深色澤，這與高溫烘烤造成的焦褐色不同。此類麵包通常含有較多膳食纖維，有助於增加飽足感。

蔡正亮強調，並非要大家從此不吃麵包或把吐司邊全部切掉，而是避免刻意挑選焦黑、過度酥硬的品項。

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