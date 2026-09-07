秋季吃梨｜生津潤燥養肺　生吃熟吃功效大不同　梨皮才是寶？

入秋後人體受燥邪影響，容易出現咽乾、鼻子乾、皮膚乾、咳嗽等不適症狀。眼下翠玉梨正上市，肉質細嫩、汁水豐富，是初秋潤燥的好選擇，但很多朋友吃梨時習慣把皮削了扔掉，其實連皮帶肉一起吃潤燥效果反而更全面。

本文審核專家：北京中醫藥大學劉敏教授



吃梨對身體還有哪些好處？生吃、熟吃怎麼選？專家推薦的「黃金吃法」是什麼？快和小編一起來看看吧

翠玉梨，初秋的「潤燥尖兵」

翠玉梨外形酷似青蘋果，是一個較新的品種。在口感方面，翠玉梨最大的特點在於一個「鮮」字。它屬於早熟的沙梨，果肉白、肉質細嫩、汁水豐富，吃起來脆甜、比較化渣。

翠玉梨（CCTV生活圈）

節目中朋友品鑑了4個不同品種的梨。專家表示，雖然梨的品種不同，但本質上都是梨，區別主要在於成熟期和口感方面，在食養方面共性大於個性。傳統本草記載，梨具有生津、潤燥、清熱等特點。初秋時節，適當吃一些新鮮的梨，都可以起到補充水分、生津潤燥的作用。

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梨皮，才是被90%人浪費的「潤肺寶貝」

中醫認為，梨皮同樣具有潤肺止咳的作用，民間常用梨皮煮水，輔助緩解咳嗽。

如果你最近咽乾、咳嗽、痰偏黃偏黏，可以把梨皮留下來單獨煮水喝。如果嫌麻煩，吃梨時連皮帶肉一起啃，潤燥效果反而更全面。

秋天吃梨，生津潤燥還養肺

1. 緩解秋燥不適

梨屬涼性，適合初秋緩解温燥引起的多種症狀。梨汁清潤養肺、生津止渴，有助於補充水分、生津潤燥，改善秋燥引起的口乾舌燥、鼻乾出血、乾咳少痰、皮膚乾癢、大便乾結等常見症狀。

對於長期用嗓的教師、主持人，經常待在空調房的上班族，容易出現口燥咽乾、乾咳少痰等秋燥表現的中老年人，以及不愛喝水的小朋友，均有益處。

2. 營養豐富

梨的營養非常豐富。據測定，梨含有85%的水分，每100克可食用部分約含鈣5毫克、磷6毫克、鐵0.2毫克、維他命C 4毫克，此外還含有一定量的蛋白質、胡蘿蔔素、維他命B₁、維他命B₂及蘋果酸等營養物質。

3. 古籍有記載

《新修本草》記載，梨「主熱嗽，止渴」，能夠調理熱性咳嗽，緩解體內燥熱引發的口渴。《本草綱目》記載，梨能「潤肺涼心、消痰降火、解瘡毒、酒毒」。

生吃、熟吃，梨的功效各不同

生吃：「清六腑之熱」

適合咽喉腫痛、手腳發熱、乾咳無痰的人群。推薦直接啃食，連皮吃更佳。

熟吃：「滋五臟之陰」

適合脾胃偏虛寒、進食寒涼後容易腹瀉的人群。可蒸梨、煮梨湯或燉梨羹。

平時腸胃怕冷、容易便溏的人群，建議選擇熟吃，能降低梨的寒性，讓腸胃更舒服。



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橙玉生

橙玉生（CCTV生活圈）

做法步驟：

1. 將梨削皮切成小塊，放入鍋內煮一分鐘，撈出備用。注意：梨一定要焯水，焯水可適當減弱其寒性。

2. 取一個新鮮橙子，在頂端切一個小口。用勺子緊貼橙子皮內側慢慢旋轉，千萬不要將橙子皮戳破，將橙子皮和果肉逐漸分離，直至果肉大部分被掏出即可。

3. 將掏出的橙子果肉搗碎，加入少量鹽、醋、醬油攪拌均勻。調味品只需放一點點，這樣既能弱化水果的甜度，又能提升鮮味。

4. 將焯好水的梨塊放入橙子內，淋上調好的橙汁和果肉，再加入適量桂花醬調味，這道「橙玉生」就製作完成了。

養生功效：

梨色白入肺，清潤生津；橙子色黃入脾胃，消食下氣。二者搭配，一潤一消，既能緩解秋燥，又能幫助脾胃運化，避免單吃生梨帶來的寒涼刺激。初秋吃「橙玉生」，可以清爽解膩、潤肺健脾，是一道非常好的開胃前菜。

小編温馨提示：以上食養內容僅為秋季日常養生科普，不可替代醫師診療。若存在脾胃虛寒、糖尿病、慢性咳嗽等情況，請遵醫囑，酌情食用。



秋季吃梨行動指南

1. 挑梨

優先選汁水豐富的品種，初秋潤燥效果更好。

2. 吃皮

梨皮別急着扔，推薦連皮帶肉一起啃，或單獨用梨皮煮水喝。

3. 分體質

咽喉腫痛、手腳發熱的人推薦直接生吃；腸胃怕冷、容易腹瀉的人建議煮熟吃。

4. 試試「橙玉生」

梨焯水減弱寒性，搭配橙子一潤一消，潤肺又健脾，初秋正合適。

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