通便食物｜日本醫生推舞茸洋蔥牛蒡湯通便去水腫　點煲點飲有效？

通便食物｜便秘、縮便，看似是小毛病，但日積月累便慢慢引伸不同的身體問題，如暗瘡、痔瘡，更增加罹患大腸癌風險。對付便秘的方法有很多，大多離不開運動、攝取纖維、飲水這三大元素，日本醫學博士還提供了一款湯水，簡單易做，日常飲用有助補充纖維，改善便秘。

攝影：余曉彤



通便食物｜日本醫生推黃金排毒湯 通便去水腫+ 做法

排便不暢順固然困擾，但便秘更令人頭痛不已！漸漸更成為都市人經常遇到的問題，除了因為少運動、纖維、飲水量不足、工作壓力大，久而久之對排便次數產生影響，日日肚脹脹。其次，腸道健康與否也是關鍵，腸道掌管清除毒素、免疫調節及營養吸收，因此養好腸道才能養好身體。日本醫學博士堀田忠弘為都市人設計了一款黃金排毒湯，由牛蒡、舞茸及洋蔥組成，實行全方位為腸道大掃除兼去水腫。

黃金排毒湯，由牛蒡、舞茸及洋蔥組成，可為腸道大掃除，同時去水腫。

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據堀田博士，人體75％毒素靠排便排走，故擁有正常的排便習慣非常重要。到底這個黃金排毒湯是怎麼做的呢？請參考下圖食譜：

舞茸洋蔥牛蒡湯

材料

牛蒡1/2條

舞茸40克

洋蔥1個（保留洋蔥皮）

薑片3片

鰹魚粉1湯匙

水1公升



做法

1. 舞茸撕成小件；洋蔥去皮切件，保留洋蔥皮。

2. 牛蒡去皮切片。

3. 煮滾一鍋水，加入所有材料大火煮5分鐘。

4. 轉小火，慢煮15分鐘，加入鰹魚粉拌勻即成。



不失敗秘訣

~牛蒡可放在加入2湯匙白醋的水內浸泡，以防變黑。

~切洋蔥不想流眼淚的話，記得先切走根部球莖，之後將洋蔥放在雪櫃冷藏10分鐘，或是浸凍水10分鐘，洋蔥的刺激物便會揮發。



通便食物｜筆者實測加1物提味提鮮

說實話，這個排毒湯和我想像中的相近，味道非常淡，認為加鹽對於較重口味的人來說也淡而無味，因此筆者加了鰹魚粉調味，以提味提鮮。製作這個排毒湯步驟十分簡單，即使你本身是入廚新手都不用擔心，唯獨是處理牛蒡時或會有小麻煩，不過日式超市亦有已洗的牛蒡出售。再懶人一點的話，可以購買已切片的牛蒡。

請參考下圖看各式牛蒡及微調部分：

通便食物｜為什麼能治便秘？關鍵在於3大食材

黃金排毒湯之所以有助排便，最大原因是3樣食材都含有大量纖維及水溶性膳食纖維，對促進腸道蠕動有莫大幫助。它們除了是「腸道清道夫」更是「血管清道夫」，三樣食材分別都有降血糖及血脂的作用。

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牛蒡、舞茸及洋蔥含有大量纖維及水溶性膳食纖維，對促進腸道蠕動有莫大幫助。

按圖看各食材對健康的好處：

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通便食物【1】 舞茸——穩血糖降膽固醇

~好處1：減少內臟脂肪囤積，據日本神戶藥科大學難波宏彰教授，舞茸中的多醣體「MXFraction」進入人體時，可有助促進體內中性脂肪和血液中壞膽固醇分解。

~好處2：平穩餐後血糖波動，飲用「舞茸湯」可平穩餐後血糖波動，從而改善血管健康，並減少中央肥胖的出現。

~好處3：降壞膽固醇水平，舞茸中的水溶性膳食纖維有助增加含膽固醇的膽汁酸排出體外及代謝膽固醇中的酶。

舞茸，有助穩血糖降膽固醇。（資料圖片）

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通便食物【2】牛蒡——通便降血壓

~好處1：幫助排便，牛蒡富含粗纖維，每100克去皮新鮮牛蒡，約含有3.3克纖維，有助促進腸道蠕動，清除體內垃圾。

~好處2：幫助糖尿病患者傷口癒合。牛蒡含有一種獨特的營養成分精胺酸，可以增強體力，以及幫助糖尿病患者傷口的癒合。

~好處3：排水、降血壓，牛蒡是高鉀質食物，每100克含有308毫克鉀，有利排走體內多餘鹽分、擴張血管、降低血壓。

牛蒡，助通便降血壓。

通便食物【3】洋蔥——護腸道改善血管健康

~好處1：有益腸道，洋蔥是纖維及益生元的豐富來源，有益腸道及消化系統健康，改善腸道細菌平衡。

~好處2：改善血管健康，洋蔥含有槲皮素，對改善血管健康及降血壓有一定幫助，使血管變得有彈性，助溶解血栓的物質。

~好處3：提供飽肚感，一個中型洋蔥(110克)熱量約40千卡，並有1.9克膳食纖維，提供飽肚感以減少一餐食量。

洋蔥，有助護腸道改善血管健康。（pixabay@costanzimarco）

通便食物｜幾時飲最好？宜飲多少？

由於這個排毒湯纖維量高，堀田博士建議以一星期為周期，頭3天每天早餐及午餐喝100至200毫升。第4天開始便每日喝一次，每次喝100至200毫升，一周喝3至4天。

資料來源：堀田忠弘《最簡單的排毒法：家裡就有的食材，超有效避免有毒物質和食品添加物的危害》

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

