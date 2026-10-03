蘋果功效｜蒸5分鐘釋放果膠護腸胃　通便要點食？5招挑香甜蘋果

金秋時節，大批新鮮蘋果陸續上市。哪種蘋果更甜？脆蘋果、麵蘋果怎麼區分？蘋果「打蠟」是怎麼回事？存了一年的冷庫蘋果還能吃嗎？怎樣吃蘋果才健康？



針對這些消費疑問，新華網寶藏健康科普欄目採訪了中國農業大學園藝學院副教授李威，為大家答疑解惑。

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中國常見蘋果品種有哪些？

1. 嘎啦蘋果

早熟品種，8月至9月份集中上市。果肉脆爽口感酸甜，個頭普遍偏小。

2. 花牛蘋果

甘肅天水的花牛蘋果在9月下旬成熟，果肉綿軟、香氣濃郁，尤其適合老人和小孩。

3. 紅富士蘋果

中國蘋果品種繁多，其中紅富士佔主流。家喻戶曉的煙台蘋果、新疆阿克蘇冰糖心蘋果、四川鹽源醜蘋果……都屬於「紅富士」這一品種，且多以脆甜多汁、果肉緊實著稱。

除了上述主流品種

新品種瑞雪蘋果將於10月中旬成熟，果面呈淡金黃色，口感清甜脆爽

秦脆蘋果則在9月中下旬早於富士上市，以大果形和酸甜可口的口感聞名

進口品種如樂淇（火箭果）和愛妃也各具特色，豐富了市場選擇



哪種蘋果更甜？脆蘋果、麵蘋果怎麼選？

哪種蘋果更甜？脆蘋果、麵蘋果怎麼選？（unsplash@Javier Balseiro）

1. 不同品種糖度區分

不同品種甜度不一。

阿克蘇冰糖心、金帥等品種屬於高糖梯隊。

紅富士青蘋果類、部分國光屬於酸度偏高梯隊。

2. 甜蘋果的挑選技巧

一看外觀

條紋優先，有條紋的說明自然光照充分，比通體全紅均勻的更甜；蘋果柄、果臍周圍凹得越深，甜度往往越高；果皮微帶顆粒，表皮有淡黃「蠟點」、手感略糙，說明日照充分，往往更甜。

二掂手感

同樣大小，拿起來更沉的更甜：水分足、密度高，糖分往往也更高。別挑輕飄飄的「空心果」，多半風味淡。

三按硬度

過硬可能未熟偏酸；過軟則不夠新鮮。

四聞香氣

湊近能聞到濃郁果香的，甜度普遍高。

五是產季加分項

秋季正當季的蘋果（9–10月成熟），糖酸比更均衡，比反季儲存的更甜脆。

3. 脆蘋果、麵蘋果怎麼選？

麵蘋果主要看品種，麵不麵的核心在於果肉是「疏鬆型」還是「緻密型」，同一品種成熟度和存放時間也會改變口感。

天生是麵蘋果的種類：黃元帥、紅星、花牛等

放久了口感會偏「粉」的種類：國光、紅玉、秦冠等

「打蠟」的蘋果，能吃嗎？

1. 存了一年的蘋果能吃嗎？營養有損失嗎？

蘋果大多秋天上市，春夏季市面上買到的大多為冷庫恆溫保鮮儲存蘋果。蘋果本身耐儲存，加上冷庫保鮮技術的應用，通過低溫、氣調等方式延長保鮮期，可以做到全年供應，且營養價值與鮮果相差無幾。

2. 蘋果「打蠟」怎麼回事？

分兩種情況：

天然果蠟：蘋果在正常生長過程中，表皮會自然分泌一層果蠟，可以鎖住水分，抵禦外界一些微生物的侵入，延長保存時間。

人工食用蠟：國家允許的食品級蠟（如巴西棕櫚蠟、蟲膠蠟等），保鮮鎖水。適量食用安全，國標允許用於水果保鮮。

蘋果這樣吃更健康

1. 吃蘋果到底要不要削皮？

連皮吃能攝入果皮中一些多酚、膳食纖維和類黃酮等營養素，營養價值更高，但如果擔心農藥殘留，可以用清水浸泡後再用流動水徹底清洗。

而削皮吃則能有效地去除果皮表面可能殘留的農藥和病菌，口感更佳，兩種方式各有優點，大家根據自己的偏好和實際情況選擇即可。

2. 糖尿病人、減肥人群以及空腹狀態下，能吃蘋果嗎？

一天一蘋果，醫生遠離我。一般人群每天吃1個中等大小的蘋果（約200克）即可。

糖尿病患者：蘋果GI（血糖生成指數）較低，血糖控制較好的情況下可以適量食用。建議每天吃半個蘋果（100—150克），最好在兩餐之間作為加餐，或者選擇低糖品種食用。帶皮吃更有利於穩定血糖，果皮中的膳食纖維有助於延緩糖分吸收。

減肥人群：蘋果熱量不高，適合作為加餐。建議餐前半小時吃，有助於增加飽腹感、控制正餐食量。

腸胃敏感人群：空腹大量食用易產生腹脹不適，可以飯後少量食用。

3. 「早上金蘋果，中午銀蘋果，晚上毒蘋果」，真的嗎？

這個流傳甚廣的說法並沒有科學依據。從營養價值上看，不管是早上吃、中午吃還是晚上吃，蘋果的營養價值並沒有改變，只要沒有腸胃不適的問題，早中晚吃蘋果都是可以的。

4. 蘋果壞了一部分，切掉壞的還能吃嗎？

如果是磕碰或凍傷導致的局部損傷，可以切掉壞的部分繼續吃；

如果是黴菌腐爛導致的變質，建議直接扔掉，出現腐爛部分時，各種有害微生物和細菌已經在快速繁殖，會擴散到看似正常的果肉中。

試試這些蘋果新吃法

除了直接吃，這些做法可解鎖蘋果的不同風味。

1. 烤蘋果

烤箱（焗爐）180℃烤20分鐘(根據蘋果大小適當調整時間)，果肉綿軟香甜，秋冬食用暖身又暖胃。

但烤製會讓部分水分流失，同等質量下熱量略高，糖尿病患者和減脂人群要適量食用，不建議額外加糖和牛油。

2. 蒸蘋果

將蘋果帶皮切成小片，放入碗中，隔水蒸5分鐘即可。

蒸熟後，蘋果中的果膠釋放更充分，果膠能溫和地保護胃腸道黏膜，對老人、孩子和消化功能較弱的人群來說更友好。

3. 入菜增香‌

燉排骨湯、紅燒肉、牛羊肉的時候放入幾塊蘋果，會讓肉質更軟糯，有助於解膩增香。

蘋果配肉桂，能增強抗氧化效果。蘋果醋、蘋果乾也是不錯的蘋果食用做法。

需要注意瓶裝蘋果汁不能替代鮮果，果汁過濾損失膳食纖維，含糖量高，不建議長期大量飲用，避免給肝臟和代謝造成額外負擔。

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