便秘解決｜狂吃菜都無效？醫推4果凍仙草愛玉潤腸通便＋吃菜2原則

便秘解決｜通便食物｜許多人都有便秘困擾，如果每天吃足蔬果，效果也不理想。你有無想過，可能是吃錯了？有醫生分享，如果吃什麼都無效，不妨試試以下這幾種果凍，效果要好得多。除此之外，蔬菜、水果之間配比不對、甚至吃錯蔬菜，都會適得其反。所以，比起盲目進補，吃對方能「一勞永逸」。



鍾醫生表示，可以多吃洋菜凍、仙草、愛玉、石花凍等果凍，更具通便效果。（freepik）

便秘解決｜仙草愛玉果凍 通便效果更好

台灣大腸直腸外科鍾雲霓醫生在《早安健康》YouTube頻道上分享，飲食不當是導致便秘的主因，其問題比我們想象中的要復雜，並不是簡單的吃青菜、水果就能解決，要注意比例。鍾醫生建議，蔬菜、水果攝取比例要維持在2:1。同時她也表示，若平時不常吃水果，可以多吃洋菜凍、仙草、愛玉、石花凍等果凍，更具通便效果。

果凍為什麼可通便？

果凍之所以有助通便，主要是因為其屬於「膠凍狀水分」比普通的水分更容易留在腸道。簡單來說，我們平常喝的水很快就會變成尿液或汗水，對排便的影響其實不大。但果凍會像「海綿」一樣，能把水分牢牢鎖住，讓糞便變軟、順滑，有潤腸通便的功能，同時還能提供飽腹感，幫助控制熱量。不過，鍾醫生建議，要選擇低糖款式，避免布丁、豆花這類含糖量高的甜品。

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菠菜等蔬菜能改善便秘，不過鐘醫生提醒，要掌握2大原則，才能發揮最佳效果。（小紅書@2223287240）

便秘解決｜吃通便蔬菜2原則

不少人在便秘時都會吃番薯葉、菠菜、木耳、西蘭花等蔬菜來通便。鍾醫生特別提醒，吃蔬菜時要掌握2大原則，才能發揮最佳效果。

1. 深色蔬菜（如番薯葉、菠菜、西蘭花、秋葵等）優於淺色蔬菜（椰菜、白蘿蔔、冬瓜等）

2. 煮熟的菜優於生的菜。



吃蔬菜還是水果，要根據大便形態來決定。(網上圖片)

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便秘解決｜蔬菜水果應跟大便形態來決定

至於水果怎樣吃？鍾醫生表示，蔬菜、水果的功效不同，蔬菜是「非水溶性的纖維」不溶於水，可令糞便變蓬鬆，而水果屬於「水溶性纖維」，負責潤滑糞便。意味著，若想改善便秘，應先觀察大便狀態。

1. 若已經好幾日無便意，要補充深綠色蔬菜。

2. 若有便意，且糞便硬難以排出（如羊大便），則要吃水果（如火龍果、奇異果等）。



台灣大腸直腸外科鍾雲霓醫生（痔瘡手術女醫師-鍾雲霓@Facebook）

鍾雲霓醫生，是台灣「微創痔瘡手術」權威醫師，現任鍾雲霓外科診所院長。專長為內外痔瘡、血栓疼痛、肛裂等。

