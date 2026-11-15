胃潰瘍｜空腹飲咖啡食辣會胃痛？醫生拆解4大傷胃迷思　揭2大元兇

空腹喝黑咖啡、吃辣、喝檸檬水或冰飲後胃不舒服，常讓人擔心是否傷胃。台灣重症醫師黃軒指出，這些飲食通常不會單獨造成胃潰瘍，但仍可能讓部分人出現胃痛、火燒心或腹瀉等症狀。反覆胃痛不應只怪罪食物，應找出真正病因。



黃軒表示，胃部具有胃黏膜上皮、富含重碳酸根的中和層，以及豐富的微血管循環，能形成保護屏障，避免胃酸傷害胃壁。他整理出4種常被認為傷胃的飲食迷思：

1. 吃辣會傷胃？

辣椒素能刺激感覺傳入神經，促使胃黏膜釋放抑酸訊號、增加黏膜血流量及黏液分泌。小型人體研究也觀察到特定劑量辣椒素可能具有胃黏膜保護作用，但不代表日常吃辣能加固胃壁或治療胃病，部分人仍可能出現胃痛、火燒心或腹瀉。

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2. 空腹喝黑咖啡會傷胃？

一項納入8,013名健康者的日本橫斷面研究，以及相關統合分析，未發現咖啡與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有顯著關聯。不過，咖啡因可能刺激胃酸分泌或放鬆下食道括約肌，引發短暫胃酸逆流或悶脹，不代表每個人空腹喝咖啡都不會不舒服。

3. 檸檬水會腐蝕胃壁？

純檸檬汁pH值約2.0至2.6，稀釋後的檸檬水多在3.0以上，而人體胃酸pH值約1.5。黃軒指出，喝下酸性飲料不代表胃壁會被腐蝕，但檸檬仍可能讓部分胃食道逆流（胃酸倒流）患者症狀加重。

4. 吃冰會讓胃結冰？

冰水進入胃部後，會在數十秒至數分鐘內被周圍血液循環加熱至接近體溫，沒有根據顯示冰飲會讓胃結冰或造成黏膜壞死。不過，小型研究顯示飲品溫度可能短暫影響胃排空，部分人也可能因此感到不適。

黃軒提醒，真正常見的消化性潰瘍原因包括幽門螺旋桿菌感染，以及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如ibuprofen、aspirin。幽門螺旋桿菌會破壞胃黏膜保護層，NSAIDs則會抑制前列腺素生成，影響胃壁防禦機制。

若發現某種食物反覆誘發不適，可以減量、改變喝法或暫時避開，觀察症狀是否改善；但若經常胃痛或火燒心，應尋求醫師評估，確認是否需要檢查幽門螺旋桿菌、用藥或排除其他胃部問題，別只靠忌口猜原因。

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