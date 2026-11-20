保溫杯每天清洗，杯蓋裡的密封圈卻可能從沒拆下來刷過？台灣重症醫師黃軒提醒，保溫杯密封圈與杯蓋凹槽容易殘留飲料、油脂及蛋白質，若清潔不徹底，可能形成生物膜與霉菌斑，建議掌握「拆、刷、晾」3步驟，並定期檢查密封圈是否需要更換。



黃軒指出，保溫杯的矽膠或橡膠密封圈雖然是防漏的重要零件，卻容易被忽略。當杯內裝入拿鐵、豆漿或含糖茶飲，液體可能滲入密封圈與杯蓋溝槽，如果只用清水沖洗、簡單晃動，未必能清除縫隙中的殘留物。

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清潔第一步是「拆」

先確認產品說明書，只有可拆卸的密封圈才能拆下，並記住原本的正反面及卡槽位置；若標示為一體成型或不可拆卸，切勿用尖銳工具硬挑，以免刮傷表面。

第二步是「刷」

使用溫水、中性洗潔劑及軟毛小刷，仔細清潔密封圈內外、杯蓋凹槽及飲水口，再充分沖淨。黃軒提醒，避免使用高濃度漂白水長時間浸泡，或以鋼絲絨用力刷洗。

第三步是「晾」

清洗後不要在零件還濕潤時就裝回杯蓋，應將可拆卸零件分開放在通風處，充分乾燥後再組裝。每次使用後都應清潔，若裝過奶類或甜飲，更不要拖到隔天才處理；部分保溫杯不建議裝乳製飲料，使用前也應確認產品說明書。

至於密封圈是否該更換，黃軒提醒，若出現洗不掉的黑點或黑斑、清洗晾乾後仍有油耗味或酸臭味，或材質變硬、龜裂、失去彈性、表面發黏，以及扣緊後仍持續滲漏，都建議換新。若只是均勻的茶漬或咖啡褐色染色，且材質完好、沒有異味及斑點，徹底清潔後仍可繼續使用。購買替換密封圈時，則要核對原廠品牌、型號及尺寸。

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