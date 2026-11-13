減肥｜早餐水煮蛋配好油變天然瘦瘦針　分泌飽足感荷爾蒙控食慾

想要控制體重或減脂增肌的人都流行早餐吃水煮蛋，不僅準備方便，補充足夠的蛋白質能助維持肌肉量、蛋黃富含多種維他命，也不怕營養缺乏、不怕減重時掉髮或皮膚變差。韓國醫師更大推，水煮蛋加上好油脂更是「天然瘦瘦針」，效果更加強。



過去很多人為了控制體重，往往不吃早餐，只喝黑咖啡，韓國內分泌專科醫師禹昌允則分享，水煮蛋加上初榨橄欖油或苦茶油等好油脂的組合，幫助延長飽足感、穩定血糖並降低暴食機率，迅速引發討論熱潮。

禹昌允醫師指出，雞蛋富含蛋白質與膽固醇，能帶來極強的飽足感，若再結合優質油脂攝取，能進一步誘導身體分泌與飽足感相關的荷爾蒙，降低想吃東西的慾望，跟瘦瘦針有一樣的功用。

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天然瘦瘦針原理大公開！刺激GLP1分泌是減重關鍵

瘦瘦針的瘦身作用，主要是影響體內GLP1飽足感荷爾蒙，而這款早餐則是透過天然飲食達到類似效果。

台灣嘉義大林慈濟醫院營養師賴思吟解釋，進食順序非常重要，將蛋白質擺在第一位攝取，可以更有效地刺激腸道分泌較多的GLP1，這對血糖控管與食慾抑制有直接關係。

賴思吟營養師進一步說明，水煮蛋是蛋白質，先吃水煮蛋能刺激腸道分泌GLP1，本身就有延遲胃排空的作用，若再配上橄欖油或茶樹油，會加強延緩排空的速度，讓飽足感維持得更久。

不過除了水煮蛋，像是魚肉或雞肉等蛋白質來搭配好油也能產生類似反應，但水煮蛋最大的優勢在於方便準備，比起燙雞肉片或煮魚片，都來得方便，無論是超商買茶葉蛋或居家自製都非常簡單。

吃完蛋後等10分鐘再吃澱粉、水果

想要讓天然版瘦瘦針發揮最大作用，掌握進食的時間差是祕訣。賴思吟營養師建議，在吃完水煮蛋與好油後，應該至少間隔10分鐘，等體內的GLP1激素開始分泌後，再接著攝取澱粉或水果。

這樣能讓後續進食的分量自然減少，比起早餐只喝咖啡或吃甜麵包，血糖波動會平穩許多。

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邊緣性高血糖族群福音！打造易瘦體質從穩血糖開始

對於血糖值處於邊緣性高血糖，但還不需要服藥的人，水煮蛋加好油是非常推薦的改善方式。賴思吟營養師表示，透過這種吃法可以調控葡萄糖耐受異常，協助血糖恢復正常。

然而，若已經是確診糖尿病且需藥物治療的患者，則必須將此飲食法視為輔助，仍需依照醫囑規律服藥或注射胰島素。

長期堅持這種飲食邏輯，有助於打造易瘦體質。當每餐的分量受到控制，血糖保持穩定且胰島素不再過度分泌時，身體就會呈現平穩狀態，減少脂肪合成。

賴思吟營養師強調，減重與血糖控制是長期的戰役，利用天然食物組合幫助飲食調控，不僅在對抗肥胖上更得心應手，更有助於維持血糖穩定。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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