花膠／鮑魚／海參／蠔豉10款海味保存法　防發霉3招哪些忌放雪櫃?

海味保存｜天氣回暖潮濕，不少食材容易發霉，因此，許多家庭都習慣把常備的海味乾貨，一股腦直接全塞入雪櫃，但原來是錯！尤其花膠、鮑魚等放雪櫃反而會受潮發霉，到底點放至啱？



海味不同種類有不同保存法，花膠、鮑魚可不放雪櫃。（資料圖片）

海味保存｜不同種類有不同保存法 花膠鮑魚可不放雪櫃

海味在脫水風乾過程中，水分流失令蛋白質、膠原蛋白及礦物質等營養成分高度濃縮，部分乾貨的蛋白質比例甚至比新鮮時更高。所以正確的存放至關重要，一般來講海味只有3種保存方式：常溫通風、雪櫃冷藏（0-4°C）或低溫冷凍（-18°C或以下），不同種類有不同的保存方法。

1. 適合常溫儲存：乾鮑魚、乾海參、花膠

雪櫃內濕度波動較大，食材容易受潮變軟。所以乾鮑魚、乾海參、花膠等，平時只需放入密封容器、存放在陰涼乾爽處即可，不過要定期拿出來曬太陽。尤其花膠，極易滋生蟲蟻，除了要密封好外，可放入幾顆花椒或八角，有驅蟲效果。

2. 雪櫃冷藏：冬蟲夏草、蝦米、乾魷魚、海底椰、黨參

紅棗、桂圓、枸杞、蓮子等含大量糖分，容易吸收空氣中的濕氣，易發霉或發酸。所以適合放低溫乾燥的環境保存，有助鎖住鮮味。此外，冬蟲夏草、蝦米、乾魷魚、海底椰、黨參等亦要放入雪櫃，尤其蝦米冷凍可以放6至12個月。

3. 雪櫃冷凍：蠔豉、金蠔

蠔豉、金蠔並非完全風乾，仍保留有一定水分，若放在室溫下，容易產生異味（俗稱哈喇味）。此外，已浸發的海參、花膠、鮑魚等，吸飽了水分，本質上已變回「生鮮食品」，因此必須放入雪櫃冷凍。

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海味一旦發霉，就要即掉，不過，一定要分清楚是否真的發霉，有些可能只是鹽霜。（photo-ac）

海味保存｜3招分辨發霉海鮮

面對海味乾貨發霉，許多人會有「洗乾淨曬太陽就能吃」的觀念，實則不然。一旦發霉，就要即掉。不過，在掉之前，一定要分清楚是否真的發霉，有些可能只是鹽霜。揀元貝｜乾瑤柱挑選5招 有冇渣一睇就知！正確保存法必須放雪櫃？

1. 外觀

有些海味（如瑤柱），若存放時間較耐，表面會出現極細小的結晶，這就是鹽霜。所以看到有海味有一層雪花，先別急著掉。若是真的發霉，粉末中會帶有綠色的點。

2. 聞氣味

其實消委會曾教過鮑魚的儲存法，最重要的一點就是「聞」，這招對其他海鮮也通用。即沒有變質的海鮮會散發海鮮原有的鮮香味，若聞起來完全無海鮮香味還帶有霉味、酸味就要小心啦。

3. 用手摸

若表面的粉摸起來乾爽，就代表品質正常。反之，若摸起來時感覺黏手、濕軟，則代表已經變質，不宜食用。

參考資料：香港消費者委員會、同昌海味、人民日報