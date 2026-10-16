飲茶能防中風？美國研究揭7大護心食物　茶葉改善心血管功能最佳

台灣基因醫師張家銘引述2025年《美國臨床營養學雜誌》研究指出，茶、蔬菜、水果等7種完整食物能改善血管內皮細胞功能，其中喝茶改善血管內皮功能效果最好。



血管內皮細胞可調節血管張力、防止血栓形成及控制發炎反應。血管內皮細胞若受損或功能失調，血管會越來越不容易放鬆，逐漸演變成動脈粥狀硬化，進而增加高血壓、心肌梗塞與腦中風的風險。

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台灣基因醫師張家銘在Facebook專頁發文指出，2025年發表於《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）的一篇系統性回顧與統合分析研究，整理了133篇隨機對照試驗、共7721名成年人資料，直接比較不同完整食物與飲食型態對血管內皮細胞功能的影響。

研究採用血流介導的血管擴張功能（FMD, flow-mediated dilation）指數評估，即血流增加時血管能否順利放鬆與擴張。結果顯示，水果、蔬菜、黃豆、堅果與種子、可可、茶，以及地中海飲食等7種飲食，皆與改善FMD指數及血管內皮細胞功能有關。

研究發現，在上述7種護心血管飲食中，茶對血管內皮細胞功能的平均改善幅度最大。各項改善幅度分別為：

茶約3.22%

地中海飲食約2.32%

可可約1.68%

黃豆約1.58%

堅果與種子約1.39%

蔬菜約1.37%

水果約0.86%



其中排名第一的茶，其改善血管內皮細胞功能的幅度約為水果的2.7倍。

張家銘表示，這些食物所含的多酚與花青素，有助於提升血管的抗氧化與抗發炎能力，進而幫助血管維持彈性。他也特別強調必須攝取原型食物，例如食用完整核桃（合桃）與核桃油效果不同，完整核桃含有纖維、多酚、氨基酸及腸道菌可利用的原料，對血管內皮細胞功能的改善效果相對更好。

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