小食食譜｜楓蜜牛油杏仁香甜脆卜卜　妙用保鮮袋裹糖粉乾淨俐落！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-20 13:27

人氣小食蜂蜜杏仁，當打開包裝，一口接一口，欲罷不能。自製這種香口零食，做法簡單又輕鬆，用楓糖代替蜂蜜，即使不吃蜜糖的朋友也能細嚐。同時，自家製作可控制糖及牛油的分量，相比坊間購買到的零食較健康。

自家製作楓蜜牛油杏仁，相比坊間購買到的零食，相對地健康。

製作楓蜜牛油杏仁，大概是俗稱「手殘」、不擅入廚的朋友也可嘗試的事。說來並沒有太多技巧要注意，只是煮糖的過程，用細火或中小火煮便不易煮焦，期間不要調整溫度，糖的受熱就更平均。

放入杏仁與糖漿炒勻。

煮糖時是否需要攪拌？一開始不要攪，因為未溶解的砂糖粒可能拌入了已溶化的砂糖中，這樣會拉長煮糖的時間，應在確認砂糖全數溶化完畢後，才木匙進行攪拌。放入杏仁炒勻，然後倒出，放在碟上待涼，使糖漿凝結。

倒出杏仁，放在碟上待涼，使糖漿凝結。

之後，用手將杏仁分開並放入保鮮袋，加白糖粉或抹茶糖粉搖勻完成。保鮮袋在這裡發揮了很大的作用，輕鬆搖、搖、搖，便將糖分悉數及均勻地包裹在糖杏仁上，乾淨衛生。

楓蜜牛油杏仁食譜

攝影、攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

美國杏仁含不飽和脂肪，有效控制膽固醇，減低患上心血管疾病及慢性疾病的風險。滋潤補肺，具豐富蛋白質與食用纖維，可增飽肚感，有助控制體重，能改善膚質與膚色。

美國杏仁含不飽和脂肪，助改善膚質與膚色。

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