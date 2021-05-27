冬瓜食譜｜瑤柱海鮮冬瓜環拌飯一流　養顏利尿去水腫夏天必食！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-27 12:50

夏天是吃瓜果的季節，前陣子就煮了一道簡單的冬瓜料理消消暑，釀節瓜的玉環瑤柱甫，很多人都食過，而這個「瑤柱海鮮冬瓜環」原理差不多，但就有更多材料，並且以冬瓜代替。

冬瓜的營養價值豐富，好處很多，從中醫角度看，冬瓜味甘淡性涼，能清熱、利水和去濕。營養師也大讚冬瓜維他命C豐富，有養顏、美容等功效，其丙醇二酸更可抑制醣轉化成脂肪等等。

做這個冬瓜環是用蒸的方式，建議不必選太高身的冬瓜環，約3厘米左右就夠，在街市或部分超市都有售。處理冬瓜非常簡單，可參考下圖：

冬瓜不易熟，大約要以大火蒸20分鐘，它才會變得軟腍。由於冬瓜本身沒有味道，因此筆者建議連上湯一同蒸，將上湯淋在冬瓜上，確保它濕潤又入味。湯汁蒸完可留用，連海鮮煮成芡。今次用了蝦仁、元貝仔及瑤柱，但其實材料配搭相當隨意，你可加冬菇、肉碎、夜香花等等。

瑤柱海鮮冬瓜環食譜

健康小貼士：

冬瓜是美白和去水腫的佳品，由於冬瓜籽含油酸和脂肪酸等，能抑制體內黑色素沉積。此外，冬瓜有鉀質又低鈉，適合高血壓和腎病人士食用，有水腫問題吃冬瓜更可解熱利尿。

攝影、攝錄：李海霞、蕭文學

剪接：莊堅毅

【迷你冬瓜盅食譜】清甜消暑豐盛圓滿做節菜 夜香花明目清肝

【冬瓜火鴨絲湯飯食譜】30分鐘消暑去濕湯飯 享受夏天的清爽浪漫