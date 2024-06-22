夏天湯水食譜｜扁赤小豆節瓜茶樹菇湯　健脾消暑化濕去水腫

二十四節氣夏至剛過，也代表踏入炎夏，不妨多喝湯水，解困在體內的暑氣。扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑，一家大小可服，材料易見，易購，是家常湯水之選。

攝影：尹嘉蔚



扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑。

夏天屬火 吃苦清心火

《養生論》中認為夏季炎熱，「更宜調息靜心…不可以熱為熱，更生熱矣。」即心靜自然涼。夏季養生注意精神調養，要心胸寬闊，精神飽滿，如懈怠厭倦，憂鬱惱怒，不利健康及精神。夏天在五行中屬「火」，「苦」對應心，可清心火，故夏季應多吃苦味食物。湯水則有助調理身體，補充水分流失，也能消暑、解熱及除煩。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯是素湯，味道清甜，湯質清潤，入喉舒暢。

扁豆、赤小豆功效相若 健脾化濕消水腫

扁豆及赤小豆常用於解暑的湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售，買一袋即有二豆，約$10可交易。它們同時也是有助消水腫的女士恩物，可健脾化濕。配同樣可健脾、補腎及利尿的茶樹菇，加時令節瓜煲素湯，味道清甜，湯質清潤，入喉舒暢。

上圖是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜（4-6人分量）

材料：

扁豆1両、赤小豆1両、節瓜2個、茶樹菇2両、腰果1両、陳皮2塊、水3公升、鹽適量

做法︰

1. 洗淨扁豆、赤小豆及腰果，浸泡2小時。

2. 沖洗茶樹菇及陳皮，洗淨節瓜並去皮切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

~扁豆及赤小豆浸透才煮湯，容易煮腍，方便消化，減腸胃脹氣。

按圖了解食材的療效︰

+ 2

赤小豆：性平，味甘酸。利水除濕，和血排膿，消腫解毒，去濕力較紅豆好。

扁豆：性平，味甘；歸脾、胃經。健脾、消暑及化濕。

節瓜：味甘淡，性平。止渴生津、消暑、健脾及利大小腸。

茶樹菇：性平，甘溫，無毒。補腎，利尿滲濕，健脾止瀉。

腰果：性平、味甘。潤腸通便, 利水、除濕、消腫，但堅果敏感人士要小心。

陳皮：味辛苦，性溫。理氣健脾，燥濕化痰。

潘仲恆中醫師對「扁赤小豆節瓜茶樹菇」之食用建議︰

～此湯有助理氣健脾, 化濕消暑，每周可飲2-3 次。



～適合一般人及一家大小飲用



~不宜太晚喝湯，免夜尿多，影響睡眠質素。



如有疑問，請向中醫師諮詢。



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