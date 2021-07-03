減肥｜想瘦身又不失營養！營養師教用3種簡單食材製作綠拿鐵

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-03 15:02

近幾年紅遍全球的「綠拿鐵」，其實就是綠色蔬果牛奶，它已成為不少人的營養和減肥聖品！台灣營養師高敏敏推薦她超愛給全家人喝的綠拿鐵黃金順暢組合，只要三種食材，依照蔬菜水果2:1原則，保證大人小孩都愛喝。

想有足夠營養又能減肥，高敏敏就教可以製作這款飲品👇👇👇

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綠拿鐵：番薯葉牛奶

高敏敏指出，這杯「綠拿鐵」營養價值非常豐富多元，所需的食材為番薯葉、蘋果與牛奶，建議可以跟早餐一起享用，讓腸道咕嚕甦醒運作。以下是食材與做法：

食材1. 汆燙番薯葉一碗

番薯葉連葉帶梗，滾水汆燙50秒撈起，汆燙時間不要太長，保留維他命營養。

食材2. 蘋果半顆

不削皮蘋果半顆，洗乾淨切塊即可，因為帶皮的蘋果纖維質更多。

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食材3. 牛奶120ml至240ml

牛奶量可依濃稠度調整口感，240ml為一份乳製品，建議一天最少1.5份。不喝牛奶的人，可改乳酪飲品或豆漿。

最後將這三種食材放進果汁機即可！

番薯葉營養價值高

高敏敏指出，番薯葉是最平凡但營養價值很高的蔬菜。每100克就有3.3克的膳食纖維、維他命A高達5960IU（國際單位）、β-胡蘿蔔素3523ug、維他命C 26.8毫克、葉酸69.9 ug。

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