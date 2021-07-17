氣炸芥末雞翼｜用黃芥末醃肉方便又夠香！簡單4步驟懶人必學

雞翼含有多量可強健血管及皮膚的成膠原及彈性蛋白等，對於血管、皮膚及內臟頗具效果。 雞翼內所含大量的維他命A，遠超過青椒。 對視力、生長、上皮組織及骨骼的發育和胎兒的生長發育都是必需的。雞翼有溫中益氣、補精添髓、強腰健胃等功效。



雞翼一次十隻全下，以為很夠吃，才發現我錯了，其實我蠻愛黃芥末的，沾炸物比起番茄醬更深得我心，只是沒想到黃芥末醃肉居然會好吃，邊氣炸邊飄出的香味真的逼死人！

氣炸芥末雞翼食譜（點擊圖片看清👇👇👇）

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食材：雞翼10隻、美式芥末50ml、芥末籽1匙、油20ml、蒜頭3瓣、米酒30ml、鹽適量。

做法：

1. 雞翼洗乾淨，用叉子叉幾個洞，倒入米酒去腥幫助入味。

2. 蒜末切碎、把美式芥末放碗中，慢慢倒入油混合均勻到乳化。

3. 將醃料倒入雞翼碗中，按摩抓醃5分鐘後放雪櫃冷藏兩小時。

4. 雞翼放進氣炸烤箱180度烤18分鐘完成。



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