【氣炸鍋食譜】名古屋雞翼配特製蜜糖蒜香汁　氣炸前撲不撲生粉？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-11 18:24

講起名古屋有什麼必食，你會想到什麼？有朋友打趣說，想起多年前薛家燕賣廣告的「名古屋月餅」，她在廣告中以爆衫造型高唱「名古屋呀～燕窩～月餅，低卡～好味～健康～又Fit啲！」事隔十幾年仍印象猶新，但名古屋又怎會有冰皮月餅，要吃也必吃「幻の手羽先」（夢幻雞翼），香脆炸雞翼配上日本風的特調蜜糖蒜香汁，不用去日本都吃到，因為自己製作一點也不難，而且用氣炸鍋就可以做到！

要說到是「夢幻雞翼」，究竟有什麼來頭？據說是日本人吃完之後大讚好好味，感覺好夢幻，因此雞翼店世界の山ちゃん直接把它命名為「幻の手羽先」，另外也有一款「黑色雞翼」，調味有所不同。其實這間雞翼專門店在香港也有分店，曾一度大排長龍，可是後來屢傳水準下跌，雞翼乾身、雪味重，不知現在品質如何，還是自己煮最穩陣。

正宗名古屋雞翼

名古屋雞翼本身味道帶辣，未必人人接受，這次就改良了配方，變成帶甜的蜜糖蒜香汁，吃起來更津津有味。名古屋雞翼所用的雞翼，並非雞中翼，也非雞全翼，而是雞中翼連翼尖，因有指日本人覺得雞鎚很「下欄」，一般都較少用。

日本當紅演員有村架純（左）與菅田將暉主演的新戲《花束みたいな恋をした》（港譯：《如花束般的戀愛》）中，兩人也有食夢幻雞翼。（劇照：《花束みたいな恋をした》）

名古屋雞翼是將雞翼醃好、炸完，再沾醬汁，為免雞翼浸在醬汁中很快會變腍，因此會採用掃醬汁的方式，口感更好。外面吃的名古屋雞翼是油炸，但這次改成氣炸。由於雞翼本身有油，在氣炸時會滲出油分，所以噴少許食油已足夠。此外，有些人氣炸雞翼會不撲粉，有些人則會撲粉，筆者試做時兩種方法都試過，要還原日本的味道，絕對要撲生粉，吃起來脆得多，跟不撲粉的氣炸雞翼比完全是兩碼子的事，因為不蘸粉比較像燒雞翼，外皮不夠脆。

氣炸雞翼很省油，但生粉就不能省，撲粉炸的雞翼才香脆，不然就會像燒雞翼了。

至於是次的靈魂醬汁，則是用5種簡單材料調成，包括日本料理必備的醬油、味醂、料酒，還有蒜蓉加蜂蜜，氣炸雞翼不用睇火，可利用其中的空檔小火煮滾醬汁，最後塗在熱燙香脆的雞翼上。

名古屋雞翼的靈魂，在於其惹味醬汁。

到香港的世界の山ちゃん用餐時，職員遞上一張「食雞翼講座」紙，教你如何快速幫雞翼起骨，30秒內就食到啖啖肉的夢幻雞翼。（鄧穎琪攝）

名古屋雞翼食譜

健康小貼士：

一份6隻的油炸雞翼，熱量約404卡，而氣炸雞翼將用油量大幅減少，自然較健康。

攝影、攝錄：李敏聰、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

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