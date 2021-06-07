日系三餸一湯｜明太子雞翼+苦瓜炒豚肉+夏威夷魚生飯+飯煲洋葱湯

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-07 20:52

三餸一湯的建議，之前已提供了不少給大家，不過一般都是港式家常菜，這次就來轉一轉日本風吧？香港人向來崇日，但這一年來未能回「家鄉」，唯有趁著初夏，在家煮個日式的三餸一湯吧，有惹味的明太子、當造瓜類、涼浸浸又健康的魚生飯，全部皆是20分鐘內可完成的簡易料理，還有降血糖又易做的電飯煲洋葱湯。

明太子釀雞翼

雞翼一向食法多，日式的明太子雞翼是人氣高企的居酒屋小食之一，明太子沙律醬釀入拆了骨的雞翼之中，讓本來已經香口的煎雞翼，再添一份鹹鮮，咬下去還啖啖肉，明太子沙律醬一湧而出。釀好雞翼後記得要用牙籤封口，也別釀得太滿，之前試過釀得太多醬，一邊煎雞翼一邊漏餡，明太子掉在鑊上，慢慢煎到焦燶，沾在雞翼上，實在影響賣相。

【雞翼食譜】明太子釀雞翼鹹鮮啖啖肉 拆骨釀餡20分鐘完成！

明太子釀雞翼食譜

沖繩苦瓜炒豚肉

夏天必食瓜，日本的沖繩苦瓜相當有名，深綠色的外表十分易認。坊間有各種不同類的苦瓜，但據講沖繩苦瓜的苦瓜鹼最多，味道較其他品種甘苦，營養價值亦較其他品種高，包括：維他命C豐富，又有氨基酸增強人體免疫力，甚至有專家認為它能抑制腫瘤生長，如降低患胃癌、腸癌、乳癌及子宮頸癌的機會。今次運用它來做一道沖繩招牌菜，若你怕苦的話，事前的去苦功夫記得做妥。

苦瓜食譜｜沖繩苦瓜炒豚肉微甘清爽3招去苦 綠白4類苦瓜如何分？

沖繩苦瓜炒豚肉食譜

夏威夷魚生飯

夏威夷魚生飯（Poke Bowl）在香港流行好幾年了，備料不難，都是一些現成材料，10分鐘便可完成。Poke Bowl不但適合打卡，而且材料一般都低卡、低脂、高蛋白，主要是以三文魚、吞拿魚或八爪魚做主角，配上各類配料及醬汁。有別於一般日本醬油或鰹魚汁，這次用上芥末乳酪醬，由希臘乳酪、蛋黃醬、芥末等調成，味道一試難忘呢！

【夏威夷魚生飯食譜】低卡低脂Poke Bowl 秘製魚生醬汁清新醒神

夏威夷魚生飯食譜

電飯煲味噌洋蔥湯

味噌湯是日本菜必備的湯水，這次的味噌洋葱湯用電飯煲就可以做到。其實味噌湯正是日本人長壽的秘密，味噌本身已有消除疲勞功效，其益生菌可提升消化和吸收能力，乳酸菌則調節腸道環境，從而改善便秘問題。再配上洋葱的話，箇中的槲皮素對改善血管健康和降血壓有所幫助，預防多種心血管疾病。此外，洋葱的有機硫磺化合物，是控制血糖的好幫手。

【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招 降血糖益腸道減疲勞7大好處

電飯煲味噌洋蔥湯食譜

剪接：黃卓敏