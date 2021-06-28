三餸一湯食譜｜黑椒牛仔骨+蝦仁蒸水蛋+蒜蓉蒸茄子+合掌瓜清熱湯

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-28 19:55

今早8點多突然掛起黑色暴雨警告訊號，殺打工仔們一們措手不及，上班途中進退兩難，不知打道回府還是繼續上班，結果天文台的社交平台被一眾憤怒打工仔洗版。其實惡劣天氣確實難以預計，尤其是夏天，狂風暴雨都是等閒事，以下就介紹以雪櫃常備菜為主題的三餸一湯，讓大家再次遇上惡劣天氣時，都可隨手在雪櫃找出襟擺的食材煮幾味。

天氣不似預期，但還是要食飯吧？夏天是雨季也是風季，今晨突如其來的黑雨也只是開端而已，未來幾個月相信更會不時刮起颱風。遇上惡劣天氣又要煮飯，當然不想下樓買餸，那麼你就要在雪櫃準備定一些保質期長的食材，方便隨時煮。以下介紹的三餸一湯，有齊紅肉、白肉和夏天當造的瓜果蔬菜，就算天氣再差都可以在家裡食餐好！

不少媽媽都推薦大家在雪櫃常備一些耐放食材，足不出戶都可以為家人做菜，以下介紹幾類食材：

（1）肉類：急凍肉如豬扒、牛肋條、牛仔骨等，只要放在冰格，保質期就很長，配上不同醬汁都十分滋味好佐飯。 （2）雞：雞翼、雞扒等最易煮，而且一般人都很難抗拒雞翼的美味，尤其是小朋友。 （3）海鮮：急凍海鮮如蝦仁、三文魚、青口等都很耐放，煮之前輕輕解凍便可。 （4）瓜果：夏天瓜果當造之餘，瓜類的存放時間又長，如：翠玉瓜、茄子等，用來炒肉又是一道餸。相反地，綠葉蔬菜等就不宜存放太久。 （5）雞蛋：超市的雞蛋保質期隨時達1個月，而且煮法多，能製出多款菜式。

以下的三餸一湯，就按照上述清單，用上洋葱、牛仔骨、急凍蝦仁、雞蛋和茄子，還有合掌瓜與紅蘿蔔等材料。

黑椒牛仔骨

黑椒牛仔骨材料簡單，食譜示範了如何自己調製黑椒汁，建議先煮香黑椒和水，讓它釋出香味，黑椒香氣才更濃郁。若然你懶得自己煮汁，也可以用現成的黑椒汁。這樣煮的煎牛仔骨帶有辛香，記得別煎太久，以免肉質又老又乾柴。

【黑椒牛仔骨食譜】想黑椒汁味道更突出 1個步驟不可少！

黑椒牛仔骨食譜

蝦仁蒸水蛋

蒸水蛋與海鮮是相當討好的組合，其中一個配搭是雞蛋配蝦仁，用急凍蝦仁只需在煮之前浸鹽水並過水，即可辟走雪味。至於想知道蒸水蛋如何光滑沒有凹凸洞，可參考以下文章，並學懂蛋、水比例。

【蝦仁蒸水蛋食譜】急凍蝦仁1招辟雪味 蒸水蛋嫩滑冇痘皮3大貼士

蝦仁蒸水蛋食譜

蒜蓉蒸茄子

蒜蓉蒸茄子不是切開茄子鋪上蒜蓉便可，想味道更香，就千萬別漏了最後的撒葱花和灒滾油步驟，這樣煮的茄子，熱辣辣又油潤。茄子本身是吸油力特強的食材，若然你想它蒸得更入味、更快熟，蒸前不妨在茄子肉上鎅幾刀。

【蒜蓉蒸茄子食譜】提味軟滑靠1個步驟 茄子點解叫矮瓜Eggplant?

合掌瓜紅蘿蔔湯

夏天天氣又熱又濕，走幾步路便出一身汗，比平時更需要補充水分。不過，這種季節不宜飲用太補身的湯水，中醫就推介合掌瓜紅蘿蔔湯，性質溫和、清潤，尤其適合炎熱多雨的天氣，能補水之餘，也具備清熱化痰、健脾開胃之效。

【健康湯水食譜】濕熱天不宜補身 合掌瓜紅蘿蔔湯止咳舒緩喉痛

剪接：黃卓敏