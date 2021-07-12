撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-12 13:22

夏日炎炎胃口大減，但仍需進食為身體補充營養和能量，熱辣辣的日子最好便是選擇涼拌菜，醬汁酸辣開胃，而且烹調過程不用花太長時間，避免站在廚房中像困在蒸籠中似的。為了達到開胃的目的選擇了皮蛋肉鬆豆腐、檸檬手撕雞及葱油拌麵，前兩款都可以凍食且醬汁可調製成酸辣口味，開胃又消滯。 剪接︰黃卓敏

三餸一湯食譜：葱油拌麵、皮蛋肉鬆豆腐、檸檬手撕雞、健脾去濕湯

皮蛋肉鬆豆腐

皮蛋肉鬆豆腐，是台灣料理必備的涼拌菜，三種食材皮蛋、豆腐、肉鬆都毋須烹調，唯一要調製的是醬汁。台灣菜一般會使用醬油膏，但不是隨處買到，故選用帶點黏稠的蠔油作基底，加入糖、醋和少許水混成醬汁，再放點葱花、辣椒碎同吃，開胃消滯。

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皮蛋肉鬆豆腐食譜

檸檬手撕雞

傳統的手撕雞會用走地雞，不過懶人版的則以方便為大前提，因此選用雞髀、雞胸或是雞扒也可以。而最快捷煮熟雞肉的方法當然時滾水烚，喜歡的也可以用上湯滾起後浸熟，蒸亦無妨。然而醬汁是重要的一環，故選擇了開胃的檸檬汁作底，加入陳醋、味酸及辣椒等材料，務求令醬汁的酸辣層次更分明！

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檸檬手撕雞食譜

葱油拌麵

夏天沒胃口時，個人認為拌麵是最佳「醫肚」食物之一！對比起熱呼呼的湯麵，拌麵的溫度剛剛好不太熱不太冷，而且醬汁鹹甜或是酸辣都可按自己喜好調配。這個葱油汁材料非常簡單，只需葱和油再加些老抽、生抽、糖便可，喜歡的也可以加點辣椒。

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葱油拌麵食譜

薏米合掌瓜淡菜湯

夏天經常以瓜果類作湯水材料，但往往都忘了合掌瓜（佛手瓜）的存在，利用合掌瓜煲湯有助疏肝解熱及下火。此外，處理淡菜時需將足絲部分（連住一撮毛）拔掉，再用薑片爆香，帶出淡菜本來的香味。

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