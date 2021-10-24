【霜降湯水食譜】黨參猴頭菇豬腱湯補氣養血　秋冬潤燥1類人不宜

昨天（10月23日）是霜降，霜降是天氣漸冷、開始降霜之意。10月的香港當然不會降霜，不過天氣確實明顯轉冷。今次介紹一個滋陰潤燥的湯水，適合霜降以至初冬飲用。

攝影：鄧穎琪



黨參猴頭菇豬腱湯是適合霜降飲用的湯水，因霜降天氣變得潮冷和乾燥，比之前更需要注重養陰，此湯不但能潤肺和滋養皮膚，同時能保暖和補氣血。如果平日易燥熱，可加重百合和蓮子用量，或是加玉竹、沙參等材料加強滋潤效果。若想再進一步補益，不妨以煲雞取代豬腱。然而，假如你的脾胃濕熱，則不太建議飲用這個湯，以防加重濕熱。

比較需時處理的食材是猴頭菇，要辟走其澀味需要一點時間，筆者不趕時間，所以就將它泡冷水2小時，反覆沖洗，如擠海綿般擠出它的啡黃色「苦水」，直至水透明為止。把猴頭菇撕成小塊後便氽水，把菇連室溫水下鍋，煮滾後氽燙5分鐘，過冷河然後再榨乾水分。

這個湯有補氣養血、健胃補脾和滋陰潤燥等功效，尤其適合霜降、秋冬等時候飲用，若本身氣血不足或易倦，其實四季亦可飲。 註冊中醫師邱穎琳

黨參猴頭菇豬腱湯食譜

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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黨參猴頭菇豬腱湯（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：

黨參1両

百合1両

蓮子2両

龍眼肉1両

猴頭菇3個

豬腱400克

酒少許

水2公升

鹽適量



做法：

1.猴頭菇浸泡2小時以上。

2.邊沖水邊榨乾猴頭菇數次，擠出啡黃色苦水，剪走菇蒂並撕成小塊。

3.猴頭菇連室溫水下鍋，大火煮滾氽水5分鐘，過冷河並榨乾水分。

4.黨參、百合、蓮子、龍眼肉等洗淨備用。

5.豬腱以滾水氽水5分鐘，其間可加少許酒辟腥。

6.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*猴頭菇的菇蒂為味道最苦澀部分，必須剪掉，並確保完全去掉菇中有苦味的水。

