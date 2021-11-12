海鮮食譜｜咖喱軟殼蟹撈飯蘸薄餅一流　軟殼蟹究竟點嚟1招必香脆

泰國菜少不了咖喱，除了咖喱雞牛豬或是咖喱大蝦外，其實咖喱軟殼蟹的人氣也是極高！平時去泰國菜館都會食軟殼蟹，貪它不用剝殼，可大口享用，剩餘的咖喱汁不論配白飯或薄餅都很棒。



蟹很好味，但絕大部分人都嫌剝蟹麻煩，辛辛苦苦剝殼後才得少許碎蟹肉，很不過癮。相比之下，軟殼蟹啖啖肉，吃的時候不用吐殼，實在方便多了。一般食軟殼蟹都是酥炸，如：軟殼蟹手卷、炸軟殼蟹等，外脆內軟又多汁，而今次筆者示範的正是咖喱軟殼蟹！

咖喱軟殼蟹適合配白飯或薄餅享用。

軟殼蟹的來歷

軟殼蟹其實不是一個品種，不同品種的蟹都會化身成軟殼蟹，因為牠其實是指剛脫殼後的蟹。蟹在成長階段中會多次換殼，才能愈長愈大。換殼的過程中，新殼會在原來的蟹殼底層長出，並不斷吸水，使得身體撐開、膨脹，逐漸剝離舊殼，身體連同蟹腳等一同脫出，柔軟的新殼頓時變成表殼，是為軟殼蟹。

按圖看軟殼蟹換殼過程：

哪裡買軟殼蟹？

你或許不知道在哪裡買軟殼蟹，筆者是在AEON買的，一盒約有7至9隻，大約百多元，每隻都是獨立包裝，解凍即可烹調。軟殼蟹可油炸可氣炸，但無論如何都要記得徹底印乾水分，不然很難上粉、很難炸脆，亦有機會在烹煮期間出水，影響口感。

軟殼蟹以盒裝發售，每盒1公斤重，打開約7至9隻。（鄧穎琪攝）

剛解凍的軟殼蟹，其外殼柔軟而皺皺的。（鄧穎琪攝）

至於咖喱汁，已講過很多次了，跟之前煮咖喱大蝦的幾乎一模一樣，又要再推薦泰式辣椒醬（Thai Chilli Paste），它其實不太辣，成分有黃豆油、蝦乾、洋葱、蒜、辣椒乾、羅望子、蝦醬等，味道跟海鮮相當配。泰式辣椒醬說得上是泰國菜的百搭萬能醬，不煮咖喱的話，煮冬蔭功、多士、炒飯一樣可以。此外，這咖喱汁也加了花奶（淡奶），它能使咖喱更香滑濃郁，卻又不會像椰汁般搶味。

咖喱軟殼蟹食譜

健康小貼士：

軟殼蟹熱量很低，每份（85克）約有74卡路里，脂肪含量也是極低，而蛋白質則約15克。不過由於軟殼蟹經油炸，而且泰式辣醬都有油分，增加了熱量，建議不要常吃。

攝影、攝錄：陳嘉杰、鍾瑞龍

剪接：鍾瑞龍

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咖喱軟殼蟹（炸/Deep-fry）

6隻 1級難度 20分鐘



材料：

軟殼蟹6隻

蛋液（上粉）適量

麵粉適量

洋葱半個

蒜3瓣

葱1棵

芹菜1棵

辣椒1-2隻

雞蛋2隻



調味料：

雞湯250毫升

泰式辣椒醬2湯匙

咖喱粉1茶匙

魚露1湯匙

蠔油1湯匙

豉油2湯匙

椰糖1茶匙

花奶100毫升



做法：

1. 洋葱切塊、蒜頭剁成蓉，葱、芹菜和辣椒切段；雞蛋拂匀備用。

2. 軟殼蟹解凍後瀝乾水分，摘走蟹腮，切半。

3. 軟殼蟹依次裹上麵粉、蛋漿和麵粉，中火炸軟殼蟹至金黃色後盛起。

4. 鑊燒熱下油，小火爆香洋葱、蒜蓉，加入所有調味料以大火煮滾。

5. 軟殼蟹回鑊，加葱、芹菜和辣椒。

6. 關火後加入蛋液，拌勻即成。



不失敗秘訣：

*急凍軟殼蟹可在大型超市買到，蟹腮不能食用，要摘走。

*軟殼蟹上粉前必須徹底瀝乾水分，油炸時才更香脆和不會出水。

*不想油炸的話，可改成氣炸，但一樣要噴油。

