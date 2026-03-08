泰式肉碎煎蛋飯食譜｜做法簡單20分鐘完成、1招香料太多都唔怕！

泰式肉碎煎蛋飯，應該是無人不知的泰國菜之一，香辣多汁的肉碎配以燶邊蛋，送飯一流！別以為烹煮泰國菜要購買很多香料很麻煩，其實有一個簡單方法，可以輕鬆完成不少複雜的泰菜！

泰式料理食譜｜1個香料包已有多種香料

泰國菜中不乏傳統泰式香料，以往需走訪不少超市或街市逐一購買，還需要購買一定的分量，不方便亦怕浪費。不過，自從在大型超市發現有冬蔭功材料包出售後，問題亦迎刃而解，慢慢更是筆者在家中必備的材料包，內含香茅、檸檬葉、乾蔥、蒜蓉、南薑、青檸、指天椒，某些更會含有冬蔭功醬料。

基本上，只需1個材料包、一些泰式調味料如辣椒醬和魚露及肉碎，便已足夠完成這道料理，若想再添一分香氣亦可加入九層塔。

泰式肉碎煎蛋飯食譜

泰式肉碎煎蛋飯製作簡單而且快手，只要把所有材料切碎再炒便完成，肉碎可選擇豬肉或雞肉，悉隨尊便。有時間的話，可以再煎一隻燶邊蛋，把流心蛋黃戳穿後才拌勻吃，又是另一番滋味。

泰式肉碎煎蛋飯亦可以把飯和蛋拿走，成為肉碎生菜包。

泰式肉碎煎蛋飯食譜

泰式肉碎煎蛋飯材料 免治豬肉250克 九層塔10片 白飯1碗 香茅2支 雞蛋1隻 檸檬葉3片 乾蔥1個 蒜蓉2湯匙 南薑20克 指天椒2隻 調味料： 糖1茶匙、魚露2湯匙、泰式辣椒醬1湯匙

泰式肉碎煎蛋飯做法 1. 香茅切去底部，用刀背拍鬆後去衣切碎；南薑切碎。 2. 乾蔥、檸檬葉切碎；指天椒切粒。 3. 中火燒熱油鍋，加入乾葱、香茅、檸檬葉、南薑及蒜蓉炒香。 4. 加入免治豬肉炒至5成熟，下指天椒炒至全熟。 5. 加入調味料炒勻。 6. 熄火，加入九層塔拌勻。 7. 中火燒熱另一個油鍋，把雞蛋煎成脆皮煎蛋。 8. 將肉碎放上白飯及煎蛋，即成。

泰式肉碎煎蛋飯不失敗秘訣：

* 用刀背把香茅拍鬆，有助釋出香味。

* 檸檬葉捲著切，會令香味更易釋出。

炒肉碎健康小貼士：

無可否認豬肉是各種肉類中脂肪含量最高的，但各部位的脂肪含量皆有不同，當中以脢頭最瘦，每100克只含總脂肪8克，較其他部位少脂肪。此外，豬肉能夠提供身體所需的蛋白質、脂肪、維他命和礦物質，有助修復身體組織、加強免疫力及確保器官功能運作正常。

