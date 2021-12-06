12月應該是全年最多聚會、慶祝活動的月份，冬至飯、各種聖誕、除夕party等，在面對節日的大餐前，不如選擇吃得較為清淡以保留更多脂肪配額在月尾使用。以下集合了清淡同時又惹味好下飯的港式三餸一湯，有快捷便宜的豆角炒肉碎、高纖美顏的豆乳雜菜煲、無法抗拒的酸甜咕嚕雞球，以及益氣暖胃的馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯。

剪接︰趙錦添



三餸一湯食譜：咕嚕雞球、豆角炒肉碎、豆乳雜菜煲、馬蹄黨蔘羊肉湯。

豆角炒肉碎

豆角炒肉碎食譜

豆角，㘣圓短短的，又稱四季豆或玉豆，營養豐富纖維高，加點肉碎、麵豉拌炒，惹味香甜，沒青澀沒渣滓，烹煮時再加點水煮三數分鐘，讓豆角軟腍入味，加上肉碎同炒，就成了下飯的最佳拍檔！

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豆角炒肉碎食譜

咕嚕雞球

咕嚕肉可說是無人能抗拒的家常菜，當中所用的糖醋汁，也能配上雞球、魚塊等等，今次就參考了中菜大廚煮糖醋汁的秘方，煮成咕嚕雞球一樣醒胃啖啖肉。

【咕嚕雞球食譜】人氣家常菜酸甜醒胃 學大廚調出酒樓萬用糖醋汁

咕嚕雞球食譜

豆乳雜菜煲

豆乳雜菜煲食譜

豆乳雜菜煲，除了可以作為一道菜式外，也可以作為火鍋或烏冬的湯底，而且由準備到上桌30分鐘內便可。如果不想花時間為湯底調味，市面上已有各款已調味的豆乳鍋湯底可供選擇，非常方便。若想健康一點，也可以自己調味，而且製作湯底不一定要加入雞湯，用薑、蔥和蒜已經足夠同時能帶出蔬菜的鮮甜味。

【蔬菜食譜】豆乳雜菜煲高纖美顏 不加雞湯如何煮出鮮甜湯底？

豆乳雜菜煲食譜

馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯

天氣驟降，與其選擇高脂、高卡的羊腩煲、煲仔飯，倒不如選擇暖身湯水如馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯，益氣暖胃之餘更健康。去除羊羶味有2個方法，（1）將脂肪去除，並除去肌肉間帶著脂肪的筋膜，（2）浸泡米酒20分鐘，米酒含有的醇類能夠消弱肉羶味。

暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃 2招去除羶味超簡單