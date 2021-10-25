三餸一湯食譜｜梅菜蒸鯇魚+魚香茄子+金菇扒豆苗+健脾潤肺湯水

儘管10月尾才感受到秋天的涼意，但無疑這陣陣的涼風為大眾帶來不少喜悅，可以告別炎熱潮濕的日子。天氣轉變，衣服、護膚品也轉季，飲食同樣。故此，以下選擇了熱燙燙又惹味的魚香茄子煲、伴飯之選的梅菜蒸鯇魚、秋冬當造的金菇扒豆苗及健脾潤肺的蘋果霸王花瘦肉湯，將三餸一湯轉一轉季，享受秋日的當造食材。

剪接︰趙錦添



三餸一湯食譜：梅菜蒸鯇魚、魚香茄子、金菇扒豆苗、蘋果霸王花瘦肉湯。

梅菜蒸鯇魚

鯇魚雖香，但加了梅菜才算為它賦予靈魂。街市內有鹹梅菜、甜梅菜、梅菜芯，蒸鯇魚所配的就是甜梅菜。梅菜烹煮前記得先浸泡，一來洗清沙粒，二來將鹹味減淡，因為即使甜梅菜都有鹹味。不過梅菜並不是浸完就直接鋪在魚上蒸，也要加調味，包括：鹽、糖、胡椒粉、生粉、水和油，糖加多一點都可以，這樣處理的梅菜會令整道菜更香更惹味。

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魚香茄子

魚香茄子，香辣開胃在天氣涼的時候更令人想起這道煲仔菜。魚香茄子本來是一道川菜，以浸泡過的紅辣椒加上不同的香料製成，不過港式的則以切碎的鹹魚來做出魚香，並沒有加入其他魚肉，亦因為將鹹魚爆香令整道菜更惹味。

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金菇扒豆苗

秋天過後街市便會出現豆苗，以往最常吃的都是瑤柱扒豆苗，今次改用金菇取締瑤柱，製作方法比用瑤柱來得簡單。街市出售的大多有豆苗和豆胚，前者尾端帶有豆莖；後者則沒有尾端，只有最嫩口的部分，若喜歡有咬口的感覺應選擇豆苗，否則可選擇豆胚。

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蘋果霸王花瘦肉湯

蘋果霸王花瘦肉湯，是清熱解秋燥的秋天湯水，清熱潤肺的霸王花搭配養陰潤燥的玉竹及麥冬，加上生津的蘋果，在這個乾燥的秋天帶來生津止渴、清熱化痰、養胃潤肺之效。

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