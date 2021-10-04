三餸一湯食譜｜三色蒸蛋+薑蔥蝦粉絲+豆豉鯪魚炒油麥菜+初秋湯水

作為土生土長的香港人，最愛吃的便是港式家常菜，而且大多是「送飯一流」菜式。近日觀看了一位在外國居住的YouTuber示範在地炮製港式三餸，包括滑雞煲仔飯、豉油王炒蝦及蒸水蛋，筆者基於以上3個菜式作了少少改變，選擇了三色蒸水蛋、薑蔥大蝦炒粉絲及豆豉鯪魚炒油麥菜，全是簡易食譜，再配以一個適合初秋飲用的羅漢果雪梨雪耳湯，滋潤身心。
剪接：黃卓敏
三色蒸水蛋
蒸水蛋，人人都食過，其實它的製法頗為多樣，以下所做的是三色蒸水蛋，有雞蛋、鹹蛋、皮蛋。平時蒸蛋有人會加雞湯，想吊味的話雞湯當然有用，不過既然今次的蛋液加入了味濃的鹹蛋白，不必另加雞湯已很夠味，一次過解決所有問題！
薑蔥大蝦炒粉絲
炒蝦在港式的家常菜少不了，搭配薑蔥即時令整個菜式的惹味及鮮味指數升級！今次加入粉絲一起煮，粉絲吸盡大蝦和薑蔥的味道，進食時令人感覺大蝦只是一名配角。烹煮粉絲前少不了浸粉絲，建議用室溫水浸致粉絲完全軟身，千萬別以為用熱水可以加快柔軟，用熱水去浸只會令粉絲發脹變大。
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豆豉鯪魚炒油麥菜
豆豉鯪魚炒油麥菜曾是「網民票選最愛15種送飯小菜」的第14位，菜如其名以豆豉鯪魚炒香油麥菜，而且食材易買，炒完出來不用太多調味都好吃，用來拌飯一流！
羅漢果雪梨雪耳湯
說起港式湯水，少不了番茄薯仔魚湯、芫荽皮蛋鯇魚湯等，不過根據二十四節氣立秋已過，秋天已到應飲用適宜的湯水為身體進補，以下的羅漢果雪梨雪耳湯有潤肺化痰、清熱止咳、生津潤燥的功效，適合初秋飲用。
【秋天健康湯水食譜】羅漢果雪梨雪耳湯 金羅漢果還是羅漢果好？
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