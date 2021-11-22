【小雪三餸一湯】臘味煲仔飯+蟹黃豆腐煲+卜卜蜆+潤燥木瓜眉豆湯

今天（11月22日）是二十四節氣中的小雪，天文台預測一道冷鋒會在今天橫過華南沿岸，天氣顯著轉涼。氣溫方面，市區預料介乎17至23度，較前一日最高氣溫27度相比，即急降10度，周二打後將會更清涼。除了要多添衣服外，大家也可以趁著小雪，煮幾味暖胃的煲仔菜，以及潤而不膩的滋陰潤燥湯水。



臘味煲仔飯

天氣寒冷，囉囉攣想吃煲仔飯，其實只需一個砂煲一個爐，便可隨時嘆到熱熱辣煲仔飯了！冬天首選一定是臘味煲仔飯，香噴噴、暖笠笠，臘腸和膶腸又毋須特別處理，只需要在飯煮至七成熟才放入煲，煮好後燜焗一會，即可讓餘溫滲滿飯粒。若想吃飯焦，在最後轉大火，把煲仔轉約四五次，讓每邊燒約10-15秒便可。

【煲仔飯食譜】臘味煲仔飯暖胃香噴噴 選煲選米選材料點揀最啱？

臘味煲仔飯食譜

蟹黃豆腐煲

近日大閘蟹當造，不過拆蟹過程繁複，不是人人都可以騰出這樣的時間和工夫，倒不如用現成的蟹肉及簡單的食材，炮製另外一個版本的蟹黃豆腐煲。這次沒有用原隻真蟹，蟹黃何來呢？答案就是用鹹蛋黃，建議至少用3隻，再配上現成的罐裝蟹肉或急凍蟹腳，看起來十分體面，宴客也不失禮。

蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜 免蒸蟹拆肉懶人版做法！

蟹黃豆腐煲食譜

卜卜蜆

澳門下環有一間吃卜卜蜆火鍋的店很有名，不止有蜆，把蜆吃完之後還能用湯底配其他肉類、蔬菜、粉絲，慢慢打邊爐，實在很爽，因此很多港台巨星都是座上客。你可能會好奇，為甚麼它不叫蜆煲、蜆鍋而要叫卜卜蜆呢？那是因為你會見到鍋裡的蜆在加熱期間，外殼慢慢打開，發出「卜卜」的聲響，看著聽著也蠻過癮。趁住現在天氣逐漸轉涼，大家不妨用15分鐘自己炮製暖笠笠的卜卜蜆！

【卜卜蜆食譜】蜆煲火鍋二合一15分鐘搞掂 卜卜蜆名字原來咁解！

卜卜蜆食譜

木瓜眉豆豬腱湯

來到小雪，天氣確實轉冷，這種晚秋初冬的時節，中醫認為可以飲一些潤而不膩的滋陰潤燥湯水。木瓜出名養顏潤膚，跟菜檔老闆娘講起要煲木瓜湯，她立即推薦我加多條紅蘿蔔，還說是包甜。她說：「煲木瓜一定要加蘿蔔，要揀有泥嗰啲喎，唔係甘筍，甘筍冇咁甜㗎！」於是我就聽從她的建議，再加花生、眉豆、元貝、豬腱和雞腳來煲這個「木瓜眉豆豬腱湯」。不過，中醫師就提醒，孕婦不宜飲木瓜湯，否則有機會子宮收縮，影響胎兒。

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木瓜眉豆豬腱湯食譜

剪接：趙錦添