食物冷知識｜攝取過多胡蘿蔔素皮膚會變黃? 醫生提醒留意以下食物

芒果香甜又多汁，每當芒果季，你家雪櫃也放了滿滿的芒果嗎？不過皮膚科醫師提醒，吃芒果要適量，小心皮膚會變黃！



到底吃東西跟皮膚變黃有什麼關係？吃黃色的食物皮膚就會變黃嗎？以下聽聽皮膚科醫師怎麼說。

為什麼吃某些食物，皮膚會變黃？（按圖👇👇👇）

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台灣皮膚科醫師林昀萱在Facebook指出，自己朋友的小孩因為很喜歡吃胡蘿蔔和南瓜，所以皮膚變黃，她也叮嚀自己的小孩，芒果不要吃過多，皮膚會變黃。林昀萱解釋，這種現象叫做「胡蘿蔔素血症」，與長時間吃太多富含胡蘿蔔素（1天大於30毫克）的食物有關。

一般人可能對每天吃大於30毫克的胡蘿蔔素沒概念，林昀萱表示，美國營養師Daisy Whitbread列出胡蘿蔔素排名前10名的食物（見下圖），統計它們每100克胡蘿蔔素的含量。圖表中的單位是微克（μg），1毫克（mg）是1000微克。林昀萱補充，芒果是一種富含胡蘿蔔素的水果，不同品種芒果的胡蘿蔔素含量不一樣，而根據台灣食品營養成分資料庫分析，每100公克芒果，平均β-胡蘿蔔素的含量是1119微克，相當於1.119毫克。

胡蘿蔔素含量前名食物（健康2.0授權使用）

那麼有哪些食物富含胡蘿蔔素？林昀萱舉例，水果類：杏桃、哈密瓜、芒果、桔子、木瓜、水蜜桃；蔬菜類：胡蘿蔔、蘆筍、西蘭花、青瓜、南瓜、番薯、菠菜、生菜、芹菜、羽衣甘藍；其他食物有：雞蛋、牛奶、牛油、棕櫚油等。

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攝取過多胡蘿蔔素，哪個部位的皮膚容易變黃？

另外，攝取過多胡蘿蔔素導致皮膚變黃的情況，小孩比大人常見。林昀萱進一步表示，胡蘿蔔素會沉積在角質層，讓手掌、腳掌、額頭、鼻尖和法令紋的皮膚變黃。值得注意的是，胡蘿蔔素血症並不會讓眼睛的鞏膜（俗稱眼白）還有其他黏膜變黃，這點跟黃膽不一樣！

而除了與食物有關之外，其他疾病如糖尿病、厭食症、甲狀腺低下、腦垂體機能衰退、肝跟腎出問題等，都有可能會出現胡蘿蔔素血症的現象。

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番茄吃太多也會染黃！減少攝取量自然會消退

除了吃富含胡蘿蔔素的食物造成胡蘿蔔素血症讓皮膚變黃，還有其他東西吃了也會讓皮膚變黃嗎？林昀萱表示，番茄吃太多也會有茄紅素血症，皮膚也會變黃（茄紅素是類胡蘿蔔素）；其他像是番紅花和奎納克林（quinacrine，治瘧疾藥）也會讓皮膚染黃。

林昀萱提醒，如果是食物的關係造成皮膚變黃的話，不用太擔心，只要減少食物中胡蘿蔔素的攝取量，皮膚的色素自然會慢慢消退。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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