【三餸一湯食譜】拍青瓜+麻辣雞煲+酸菜魚+蓮藕章魚綠豆湯

2021剛過，年末回顧時，記者精選出10款最高人氣的菜式和湯水食譜，而今次則挑選出其中幾款作為三餸一湯主題，先來一客醒胃涼拌菜拍青瓜，接著就有外出火鍋會享用到的麻辣雞煲和酸菜魚，原來這兩道身似簡單的鍋物，在家中用半小時已經做到！最後，若你想煲多個湯，還有補氣血的蓮藕章魚綠豆湯，自己煲會少很多味精！



開始前，若你有興趣，可回顧一下兩篇「2021教煮十大」文章：

2021十大食譜｜酸菜魚第2不敵人氣蛋糕 鯖魚勝雞煲1款蒸肉餅入圍

2021十大湯水食譜｜逾半健脾胃3款有栗子 潤肺養顏健康靚湯食譜

拍青瓜

拍青瓜爽口清涼又開胃，是適合佐酒或作前菜的懶人料理，常用調味包括豉油、醋、麻油、辣椒油、蒜、糖、胡椒及鹽等。有些做法為保持瓜果本身的水分，會先用糖抓抓才加鹽拌勻，最後再加調味。但有一樣重要的是一定要「拍」散，不要整齊地「切」開一條一條，一字記之曰：「拍！」最能令醬汁入味，「拍」青瓜也因此而得名。

【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

麻辣雞煲

雞煲好像怎麼都吃不厭，醬汁濃郁，香辣惹味，吃完嫩滑雞件，更可加入清湯打邊爐，以為一定要外出才吃得到，原來家裡自製亦可。指天椒辣、花椒麻，按自己的喜好調整辣麻度，有辣有不辣，味道一定合心意，最重要的是乾花椒，它麻香撲鼻，配搭醬汁滋味極了，嗜麻的人可以下得重手一點。記者認為連骨的雞件吃起來更滋味，如果喜歡啖啖肉，則可用雞腿肉代替，由於無骨雞肉較容易熟，烹煮的時間便可縮短一點，以免肉質過老，變得粗糙。

【麻辣雞煲食譜】25分鐘惹味菜式 勁辣程度自己話事！

麻辣雞煲食譜

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酸菜魚

除了雞煲，大家外出用餐也常吃酸菜魚，一樣可以吃完後加湯打邊爐。今次這個簡易版酸菜魚，筆者選用簡易處理的龍脷柳作為魚片，有別於多骨的鱸魚或桂魚，大大減低處理魚時所遇到的困難。此外，湯底則選用了高湯作為魚湯底，當然想講究點的話，也可以買魚滾一鍋奶白魚湯。做酸菜魚大致上沒有太難的技巧，但要謹記魚肉變熟的時間非常快，所以應最後落，當魚肉變白便要熄火，免得口感過老。

【酸菜魚食譜】簡易版酸菜魚30分鐘搞定！酸辣麻香程度悉隨尊便

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蓮藕章魚綠豆湯

蓮藕章魚綠豆湯常見得很，就連茶餐廳例湯有時都會是它，小時候就開始飲了。別看輕小小的一顆綠豆，它可是十分有益，本身的蛋白質、鐵質和鈣質等都比雞肉等更多，其膳食纖維更能降低人體對脂肪和膽固醇吸收。此外，它也是個有益而且沁人脾胃的滋補湯水，註冊中醫師邱穎琳就指「蓮藕章魚綠豆湯」有補益氣血、滋陰潤膚之效，對身體相當有益。

【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！

剪接：趙錦添