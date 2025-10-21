肺癌｜5下廚壞習慣易肺癌 熱鑊沖水好錯！點用抽油煙機減致癌物？

肺癌作爲本港常見癌症三甲，死亡率跑贏其他癌症，高踞第一位。曾有美國疾病控制和預防中心（CDC）與美國癌症協會（American Cancer Society）研究顯示，不吸煙的肺癌患者，比有吸煙習慣的患者更多，而女性肺癌患者更有9成不吸煙。



肺癌｜女性不吸煙肺癌機率高 油煙是元兇

許多女性不吸煙肺癌的發病率卻高，原來油煙是元兇之一。台灣國家衛生研究院也曾指出油煙可能就是導致罹癌的原因之一，有下廚習慣的人，一定要小心，一些會增加致癌物的5大壞習慣一定要戒！

（按下圖看致癌煮食5大壞習慣！）

1 油冒煙後食物才下鍋

台灣國家衛生研究院也曾指出油煙可能就是導致罹癌的原因之一，有下廚習慣的女性即使不吸煙也有機會患上肺癌，（Raul Miranda/Unsplash）

台灣長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，食物進行高溫時，會釋出直徑小於2.5微米的懸浮粒子，當人體吸入這些微粒，罹患肺癌的風險就可能提高。《早安健康》引述臺灣大學農業化學系教授顏瑞泓也曾在著作《正視威脅，別讓毒駭到你》中提及，食物油脂碰到高溫加熱、發生分解，就會產生油煙，而油煙的多寡則與油脂的飽和度有關。

油煙會令人虛胖？

油燒得過熱，其中的甘油就會生成丙烯醛。丙烯醛是油煙的主要成分，會對眼、鼻、口的黏膜造成刺激。當油溫再繼續升高，則會產生具有強烈毒性的油煙凝聚物，如氮氧化物等。當油溫再繼續升高，除了凝聚物外，甚至會引發「醉油」的症狀，人長期暴露在油煙較重的廚房，大量細小的油質顆粒吸附在人體，導致身體出現虛胖的現象。長期接觸可能導致慢性中毒，提高致癌風險。

【食用油安全法】炒菜加水降油溫 留意冒煙點避致癌

2 煮食時不開抽油煙機

台灣長榮大學職業安全衛生學系副教授張振平於《健康2.0》中指出，中式烹調的空氣污染物風險高，其中碳烤、快炒時的懸浮粒子含碳比值甚至高於車輛排氣，而油炸產生的懸浮粒子最多，因此烹飪對呼吸道健康的影響不容小覷。

正確使用家庭抽油煙機能有效減低肺癌罹患率。因此建議：



烹飪前先打開抽油煙機，再行開火。除了烹飪時全程開著抽油煙機之外，也要打開門窗以利排除油煙。



3 熄火後馬上關抽油煙機

煮食後順手關掉抽油煙機，正正增加吸入油煙而致癌的風險。由於不少家庭會採用開放式廚房，因此除了煮飯時需要開啟抽油煙機，煮飯結束後，也不應馬上關掉抽油煙機，可以再繼續開10分鐘，確保油煙都被吸乾淨。

4 不洗鍋直接煮下一道菜

很多人炒完一道菜後，爲求方便，未洗鍋子便直接炒下一道菜，這樣鍋子表面附著油脂和食物殘渣，當再次高溫加熱時，或會燒焦並產生致癌物苯並芘，韓國有研究指當油脂的溫度在200攝氏度以上，苯並芘會持續增加。

一級致癌物的「苯並芘」有強烈的致畸胎、致突變作用，也可誘發皮膚、肺和消化道癌症。（Marek studzinski/Unsplash）

例如被國際癌症研究所列為一級致癌物的「苯並芘」。它容易產生於高溫燒焦的食物當中，可以通過吸、吃和經皮吸收的方式進入人體，在進入人體後，很容易和人的DNA結合，擾亂了人體蛋白質的合成程序。

有研究表明，只要極為微量納克級別的苯並芘，就可改變DNA的結構、方向和功能，而這些損傷如果不能及時修復，就可能會發生癌變，導致癌症的發生。苯並芘還有強烈的致畸胎、致突變的反應，可誘發皮膚、肺和消化道相關的癌症。

5 熱油鍋直接沖水

把剛使用完的熱油鍋放到洗水槽下洗，當水一碰到熱油鍋時， 瞬間會產生大量油煙，這時所吸入的氣體，幾乎都是氣化的油脂，經由鼻腔吸入肺內，黏在肺部黏膜上，久而久之下來，就會造成肺組織受傷，出現發炎、結痂等情況。

