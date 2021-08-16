消委會雪櫃檢測｜17款雪櫃Sharp總評分最低　耐用6貼士哪款最慳電

雪櫃，是每個家庭必需的電器以冷藏日常生活所需的食材及剩菜。消委會測試市面17款中小型雪櫃，發現變頻式壓縮機型號的整體能效較高，而有霜的直冷式雪櫃頗為省電，但要定期進行溶雪清理Z，當中更發現冷卻食物的時間可相差逾1倍，表現參差。



市售的雪櫃款式眾多，單是門的數量己分為3類。消委會測試市面17款中小型雪櫃涵蓋單門、雙門及三門不同型號，當中11款為無霜雪櫃，和6款直冷式雪櫃，售價由1,398元至6,280元；比較樣本的冷卻和冷凍能力、保持低溫的效果，以至耗電及能效上的差異。

消委會測試市面17款中小型雪櫃涵蓋單門、雙門及三門不同型號。（消委會圖片）

雪櫃冷卻表現參差

雪櫃最重要的定必是冷凍及保持低溫能力。在測試中的12款樣本，均有冷凍室，大部分樣本的冷凍表現不俗，除了Sharp外，其餘11款雪櫃樣本可於26小時內，將測試物品從室溫冷凍至-18°C，當中伊箂克斯、金章、新朗雪櫃更可於14小時內完成。

（Ello/Unsplash）

不過雪櫃冷藏室的冷卻表現參差，模擬食品由室溫25°C降至10°C所需時間。結果發現，各樣本量得的冷卻時間由2.9小時至6.7小時，兩者相差達1.3倍。

按圖看17款中小型雪櫃冷凍能力及冷卻能力評分（由冷卻能力高至低排列）：

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直冷式雪櫃電費較無霜雪櫃低逾七成

雪櫃需每天24小時運作，能源效能表現自然成為消費者關注的重點之一。消委會測試樣本的耗電量推算，發現6款較小型的直冷式雪櫃耗電量較少，因不需耗電除霜，推算出全年電費介乎於107元至163元。相反，由於無霜雪櫃需耗電除霜且大型，電費自然較高，消委會推算全年電費介乎於257元至471元。

消委會建議，消費者如欲選購較慳電的無霜雪櫃，可考慮整體能效較佳的變頻式型號。（消委會圖片）

按圖看17款中小型雪櫃能源測試整體評分（由高至低排列）：

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總結： Sharp雪櫃評分最低

綜合各個項目，是次測試中以中國製的Sharp（SJ-BR13D-S）評分最低，每個項目均獲評分最低，總平只有3星（5星滿分）。然而，泰國製的三菱電機（MR-CX39EN-PS-H）在每個項目均獲高評分，保溫能力更是17個樣本中最久，長達12小時27分鐘，估計全年電費須付$317至$335。

消委會建議使用雪櫃6貼士

使用雪櫃的方法看似千篇一律，但使用不當會影響雪櫃的壽命或導致家庭意外發生，消委就會使用雪櫃提出6大建議，當中不乏安全、溶雪、省電等方面，請按圖看：

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此外，也可以看看下圖參考各類食物建議保存：