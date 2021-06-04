撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-04 12:41

夏天可多吃苦味食物，有助養心，此外亦多吃清熱健脾的瓜菜，以減少因天氣炎熱而導致的內火攻心，保持心情舒暢。清熱健脾有冬瓜、絲瓜、苦瓜、蓮藕、荸薺、黑木耳等，以下三餸一湯將以夏日清熱小菜為題，挑選一些夏日為身體進補的菜式。 剪接︰黃卓敏

三餸一湯食譜：香煎黃立鯧、涼拌豆腐、勝瓜雲耳粉絲、清熱冬瓜湯水

香煎黃立鯧

鯧魚可算是比較平價的新鮮海魚，肉質細緻、肉厚又少刺，香煎亦能感受魚肉中的質感。煎魚所需的準備工夫少得多，基本上只需把魚洗淨抹乾，用鹽及胡椒粉醃3-4小時，魚下鑊前將鹽分沖走，謹記將所有水分抹乾來防止煎魚時彈油的情況。

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香煎黃立鯧食譜

勝瓜雲耳粉絲

夏天要多吃清熱健脾食物，勝瓜（絲瓜）及黑木耳便是其中之二，且烹調方法清淡簡單，非常適合夏天食用。不過浸泡雲耳時謹記不能浸過夜，因浸得愈長時間，細菌數量便越多，含菌量甚至可多出幾十倍；而箇中的營養價值更會被細菌分解，產生毒素，所以千萬不要浸太久，浸15至20分鐘後把水倒掉，再略為沖洗已經可以。

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勝瓜雲耳粉絲食譜

莎莎醬涼拌豆腐

夏又少不了涼拌菜為身體降溫，筆者首選涼拌豆腐低脂又飽肚，配以清新爽口的墨西哥莎莎醬將清涼感大大提升。莎莎醬主要材料都是番茄、紫洋蔥、橄欖油、檸檬汁等，貪方便可把所有材料放進攪拌機，並按喜好調味，嗜辣者，加數滴Tabasco辣椒醬及指天椒，更惹味。

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冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯

夏天天氣炎熱得要命，加上「太陽雨」後的蒸發，像被困在蒸籠中似的，汗流浹背。出汗過後當然要為身體補水，註冊中醫師邱穎琳曾指「冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯」適合夏天天氣熱，出汗多時飲用，減低流汗後乾燥感。

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