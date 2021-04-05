睡眠食物｜納豆拌飯有天然助眠作用？怕黏臭可吃堅果芝麻對抗失眠

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-05 15:02

經常失眠、睡不好，但又怕依賴安眠藥，其實有更好的選擇：納豆拌飯！營養師說，納豆含有8種必需胺基酸，其中和睡眠最有關聯的「色胺酸」含量豐富。加上飯含有維他命B6，是色胺酸合成為褪黑激素的輔酶。不過納豆不是大家都敢吃，建議可以改喝味噌湯、吃黑豆、黃豆飯也行。

▼納豆拌飯當晚飯有天然助眠作用？（點擊看詳細解釋👇👇👇）

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很多人都有失眠的問題，而「納豆拌飯」竟有讓人好眠的效果！原因在於納豆含有8種必需胺基酸，是天然的助眠劑，所以晚餐吃納豆拌飯有助眠作用。

發酵過的大豆色胺酸更高

台灣彰化基督教醫院血管醫學防治中心主任暨營養師蔡玲貞表示，所謂「天然安眠藥」主要指的是色胺酸，它也是8種必需胺基酸中之1。納豆的原料是「大豆」，也就是包括黃豆、黑豆、毛豆等大豆類，都含有8種必需胺基酸，而納豆因為經過發酵產生納豆激酶，色胺酸的含量更高。

大豆加米飯更能合成褪黑激素

色胺酸之所以有天然安眠藥之稱，是因為它是有安眠作用的褪黑激素的來源。納豆含有色胺酸，而米飯等五穀雜糧類則含有色胺酸轉化成褪黑激素輔酶的維他命B6，所以才會說納豆拌飯能助眠。不過蔡玲貞說，如果白米飯改成胚芽米，米飯結合豆類則可以讓蛋白質利用率有加乘作用、更營養。胚芽米含維他命B6更高，產生褪黑激素的量更大、更助眠。

但是黏呼呼的納豆，又帶著酸味，愛的人天天都想吃，怕的人覺得像是「臭酸掉的食物」。蔡玲貞說，不敢吃納豆可以改喝味噌湯，味噌也是大豆原料發酵製成，也可以喝豆漿，一樣含有色胺酸。

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味噌、芝麻、小米、堅果…也是助眠好食材

近來電視廣告大打「芝麻素對抗失眠」，蔡玲貞說，其實芝麻、小米、紅米等種子類，還有各種堅果都含有豐富的色胺酸。而代換成水果，也可以選擇香蕉、奇異果和番石榴，都含有足夠的色胺酸。而魚、肉、蛋等動物性食物中則含有豐富的維他命B6。他表示，只要飲食不挑食，各種食物都吃，都可以攝取到營養健康，還有助眠的作用。

女性吃大豆拌飯助眠更有效

蔡玲貞說，無論是納豆拌飯、味噌湯，或是五穀雜糧飯，多吃大豆類食物不僅可以攝取到色胺酸，其中的大豆異黃酮作用對更年期失眠的婦女助眠作用更好，鼓勵更年期婦女多吃。不過他提醒除了補進富含色胺酸和維他命B6的食物以外，晚上要趕快關燈睡覺！如果不關燈，大腦無法產生褪黑激素好好休息，補再多色胺酸也沒有用了。

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