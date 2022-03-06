抗老化飲食｜6類食物助對抗自由基防病　多吃番茄、木瓜增免疫力

氧化是人體衰老的最大威脅，如吸煙、空氣污染、水污染、放射線（X光、紫外線）、殺蟲劑、生活壓力大、運動過度等，都會出現使自由基濃度增加的情形，我們稱之為氧化壓力。



當體內自由基的濃度愈高，就會去攻擊人體的蛋白質、脂質、DNA等細胞基本組成物質，引起全身的不舒服，最後讓細胞老化、死亡，或是癌變。 國內外已有多篇研究證實，自由基過多會提高各種疾病的發生率，如：各大癌症、心血管疾病、神經性退化疾病等。

六類食物幫助對抗自由基，防病抗老化（按圖👇👇👇）

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想要對抗自由基，預防疾病或扭轉老化，那麼體內就需要有足夠的抗氧化營養素，才能保護身體免於自由基的破壞，協助維護神經、免疫系統的發展，讓身體產生「抗氧化」的環境。

六類食物幫助對抗自由基，防病抗老化

一、硫化物

是抗氧化元素「 GSH ( 穀胱甘肽 ) 」的主要原料，攝取足夠可以幫助身體合成GSH ( 穀胱甘肽 ) ，清除自由基並幫助肝腎細胞排除毒素。

富含食物：十字花科蔬菜、蘆筍、洋蔥、蒜、韭菜、蔥等。

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二、硒

協助 GSH ( 穀胱甘肽 ) 進行抗氧化、清除自由基；本身也是很良好的抗癌物質，能刺激白血球的生成，及引發癌細胞自殺。

富含食物：堅果、海鮮、肉類等。

三、茄紅素

有高抗氧化能力，抗氧化效力是β-胡蘿蔔素的2倍，可預防心血管疾病、提升免疫力，對前列腺、胰臟、大腸有保護作用。

富含食物：番茄、木瓜、紅椒等

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四、維他命A

強力抗氧化劑，對視力的維護有幫助，預防乾眼症、夜盲症發生。

富含食物：橘黃色蔬果、奶類、肝臟等。

五、維他命C

是種強效的抗氧化劑，對免疫系統功能很重要，有助對抗、清除自由基。

富含食物：番石榴、柑橘類、奇異果等。

六、維他命E

具強力抗氧化作用，幫助清除自由基、預防衰老，還有增強免疫力、抗凝血的功效。

富含食物：白芝麻、黑芝麻、葵瓜子、茶油、橄欖油、亞麻仁油、菠菜、蛋黃等。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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