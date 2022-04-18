【復活節三餸一湯】明太子玉子燒+香草蜜糖烤雞+蛋包飯+周打蜆湯

復活節連假來到最後一天，不知道各位如何度過這個假期呢？今晚可有想過親自下廚？這次的三餸一湯應一應節，以兩道精緻的蛋料理為主，一是前菜明太子玉子燒、一是日式蛋包飯；除此之外，怕你獨沽一味吃蛋會膩，還配上香草蜜糖烤雞及周打蜆湯，在家裡人少少地聚餐來結束這個假期，也很適合呢。



明太子玉子燒

明太子即鱈魚卵，20世紀由韓國傳到日本，以鹽短時間醃熟，加入辣椒粉做成「辛口明太子」，味道微辛鹹鮮。除了做飯糰、煮意粉，也可以做一個簡單的明太子玉子燒，配日本清酒不會太濃，甜蛋又能中和明太子的鹹和辣。有雞蛋達人就教路，整玉子燒想提升味道和口感，可以在蛋液中加入開稀了的蛋黃醬，此外，煎玉子燒時用矽膠刮，也能降低失敗率。

【家中居酒屋‧有片】自煮明太子玉子燒 20分鐘即成大吟釀佐酒菜

香草蜜糖烤雞

烤雞遠比烤火雞簡單，於雞腔內放入檸檬或橙、迷迭香後，塗上蜜糖，清新精緻又皮脆肉嫩。由於雞胸脂肪最少最厚肉，因此屬全隻雞最粗糙的部位，建議為它補充油分，在皮與肉之間塗上牛油，滋潤肉質，焗起來雞肉較為嫩滑。放入焗爐前，雞皮需保持乾爽，焗上30分鐘塗上蜜糖再焗，包保金黃香脆！此外，把薯仔洋葱等配菜連同春雞入爐，省時之餘，還可吸收雞汁精華，分外鮮甜。

【烤雞食譜】香草蜜糖烤雞皮下塗牛油倍嫩滑 3道菜浪漫二人餐

香草蜜糖烤雞食譜

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【蛋包飯食譜】嫩滑蛋奄列配茄汁飯 3個小貼士成功挑戰日式美食!

日式蛋包飯有兩種吃法，一是把蛋完全包裹着茄汁飯，成飯奄列；另一種是把蛋煎成脹鼓鼓的欖形奄列，放在欖形茄汁飯上，吃時從中間切開，讓蛋把飯覆蓋，看到內裡的雞蛋仍水漾般嫩滑，今次示範的是後者，只要記著3個竅門，一定成功！（1）煎鍋不能太大：小的平底煎鍋可讓蛋液均勻地凝聚，不用分散變薄，且方便捲起。（2）雞蛋不能少：蛋奄列需有一定的重量和分量，才能有厚重感及外嫩內滑，切開時有輕輕流瀉的感覺，建議用3隻蛋效果最好。（3）先筷子後鑊剷：蛋液下鍋後，以中火用筷子拌炒，營造炒滑蛋效果，待邊緣微焦後，改以鑊剷沿邊捲起成欖形。

蛋包飯食譜

【周打蜆湯食譜】牛奶忌廉添香滑 自家製鮮甜健康好味過罐頭湯

周打湯（Chowder）泛指高湯加牛奶或忌廉的濃湯，種類很多，平日在餐廳喝的白湯，便是周打湯的其中一種。自家製的周打蜆湯，當然比罐頭湯的用料天然新鮮，蜆、洋蔥、薯仔粒和煙肉粒都是周打蜆湯的靈魂，不可缺少，其他材料則可以自由配搭，當中以紅蘿蔔和西芹較為常見。製作這道湯的秘訣是加入蜆水，天然的鮮甜味令湯的味道更鮮美，層次更豐富。

周打蜆湯食譜

剪接：麥超億