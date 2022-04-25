三餸一湯食譜｜肉碎菜脯蛋+柚子雞翼+金銀蛋莧菜+五指毛桃栗子湯

隨著疫情漸趨穩定，一眾打工仔開始全面恢復正常上班，防疫措施亦於上周放寬，最為人期待的當然是晚市堂食。不過這時必定人多擠迫，餐廳食物亦大都多鹽多糖多油，多吃無益，還是自煮最健康。以下介紹的三餸一湯主打放工快手煮菜式，部分更是春天當造的食材，好讓身體被土地滋養。



三餸一湯食譜：肉碎菜脯蛋角、柚子蜜雞翼、金銀蛋莧菜、五指毛桃栗子豬𦟌湯。

以下的三餸一湯分別是酸咪咪消滯的柚子蜜雞翼、方便家常菜肉碎菜脯蛋角、清甜的金銀蛋莧菜及健脾去濕的五指毛桃栗子豬𦟌湯。撇除烹煮需時的湯水，3樣菜式也是在30分鐘內完成，話咁快食得。

柚子蜜雞翼

雞翼，如何炮製都討人歡喜，配柚子蜜當然也不例外。把醃好的雞翼煎香，柚子蜜加少許水煮至濃稠，一同拌勻，掛上柚子蜜的雞翼亮晶晶，格外吸引，也算是一道韓式料理。

雞翼食譜｜柚子蜜雞翼

柚子蜜雞翼食譜

肉碎菜脯蛋角

肉碎菜脯蛋角，菜脯爽脆、芫荽鮮香、蛋香多汁，將大大塊的蛋餅變為小小一隻的金黃半月亮。肉碎菜脯蛋角有如菜脯煎蛋的變奏版，對比後者，前者多數都會加入肉碎以增加口感層次及味道，而且各食材的分量都可按自己喜好調節，啖啖肉或是啖啖菜脯也未嘗不可。

蛋食譜｜肉碎菜脯蛋角

肉碎菜脯蛋角食譜

金銀蛋莧菜

莧菜是春天當造菜，有紅莧、青莧。紅莧較粗，綠莧較滑；前者宜滾湯，後者宜炒拌。最簡單的，可加入鹹蛋、皮蛋作金銀蛋莧菜，鹹蛋白可作調味，鹽也省掉，一樣鮮甜。莧菜，要選短身、細葉的，口感才夠嫩滑。菜莖長長的，一般較老較硬，煮上數分鐘仍吃得一口渣。

蔬菜食譜｜金銀蛋莧菜

金銀蛋莧菜食譜

五指毛桃栗子豬𦟌湯

儘管春天快將完結，但濕氣仍然很重，體內濕重自然產生疲倦感覺，因此建議加強去濕、健脾，提高身體排濕能力以減低浮腫、昏昏欲睡等春困症狀。五指毛桃栗子豬𦟌湯有助舒筋通絡，健脾去濕。

春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

剪接：麥超億