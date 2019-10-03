【朱古力冷知識】度數愈高代表愈健康？幾多%先算係黑朱古力？

在買朱古力的時候，銷售人員會指著產品上標榜著的75%、85%數據強調「%愈高愈好」，這是什麼意思呢？

究竟朱古力%代表什麼，又有哪些營養價值？點擊下圖看清詳細解說！▼

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那市面上常看到的黑朱古力、白朱古力和牛奶朱古力又是什麼呢？可可脂是黑朱古力的主角，黑朱古力（Dark chocolate）硬度也比較大，要擁有足夠的可可脂才會好吃並有益健康，因此總固體物含量再低也必須超過18％。那麼，白朱古力、牛奶朱古力呢？

以美國為例，食品藥物管理局（FDA）標準較寬，只要超過20％可可脂、添加糖低於55％，即可稱為白朱古力。但由於可可粉、可可脂總固體物含量如過低，產品就不免加入較多的糖、乳化劑、乳粉、色素、香料粉，對健康反倒造成負擔。

淺褐色的牛奶朱古力含有牛乳或乳粉，佔比12％以上，與白朱古力乳粉14％以上相比較，可能可可粉、可可膏含量略高一些而已。

朱古力的百分比（灃食公益飲食文化教育基金會授權使用）

黑朱古力的好處其實多到你想不到！

眾所皆知黑朱古力對人體的好處很多，台灣大學農業化學系教授同時也是灃食智庫的蘇南維教授舉出以下幾點好處：

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：巧克力產品標榜的75%、85%、95%，代表什麼？】