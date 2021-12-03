補腦食物｜11種益腦食物朱古力堅果南瓜　助銀髮族增強延緩腦衰退

對於老年人來說，營養均衡的飲食是非常重要的，平時攝取膳食營養，搭配充足休息和規律運動，有助於銀髮族的大腦和身體健康。因此，銀髮族可以多補充以下11種健腦食物，幫助記憶力強化，並延緩記憶力衰退，腦筋彷彿又更年輕靈活了。

文：Weitseng Lin 醫學審稿：賴建翰醫師



1. 魚類

研究顯示，飲食中含有較多魚類的老年人，其大腦會比缺乏魚肉攝取的人更加健康。事實上，多攝取富含Omega-3的鮭魚和鯡魚，對維持身體和大腦健康非常有幫助(懷孕婦女也能多補充Omega-3)，Omega-3為多元不飽和脂肪酸，當中的DHA為大腦細胞膜重要的組成成分，會影響大腦血流量、氧氣輸送、神經元的包覆維護，以及神經訊息傳導等大腦相關運作，此外，多攝取Omega-3，也能預防老年阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)，降低其發病率。

銀髮族不想記憶力衰退得這麼快，不妨在日常多吃以下這些食品：（按圖了解）

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2. 綠葉蔬菜

綠葉蔬菜富含維他命B6、B12，以及葉酸，幫助身體代謝升半胱胺酸(Homocysteine)；升半胱胺酸會增加細胞氧化壓力，是導致血管病變的危險因子，造成健忘，甚至演變成阿茲海默症。因此，透過攝取捲心菜，羽衣甘藍，菠菜等補腦益智的綠葉蔬菜，也能有助於預防失智。

3. 朱古力

許多科學家提出的研究成果顯示，可可成分中的黃酮醇(Flavonols)為有效的抗氧化劑，能增加大腦血液流動，輸送氧氣和養分，並且維護大腦健康。

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4. 茶

腦細胞可以新生，科學家稱之為神經增生(Neurogenesis)。新鮮泡製的綠茶含有兒茶素(Catechins)，可以促進腦細胞新生，維持腦細胞的數量，幫助大腦功能正常運作，還可以提振精神，保持頭腦清醒。

5. 水果

水果富含抗氧化劑，是大腦必需營養素的食物來源，幫助維持長期記憶力。例如蘋果被稱為「記憶之果」，因其含有微量元素鋅，而鋅是構成核酸不可缺少的元素，充足的核酸可以改善腦中血液循環，對抗有害蛋白質對腦部的傷害，減少腦神經細胞受損，提升記憶及認知能力。香蕉是「智慧之果」，含有豐富的維他命鉀、磷、維他命B6等。而酪梨則富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助維持大腦健康。此外，莓果類也是銀髮族健腦水果好選擇，含有黃櫨素(Fisetin)和類黃酮 (Flavonoid)，可抗氧化抗發炎，幫助提升腦力，讓您能輕鬆回味往日時光。

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6. 咖喱

薑黃素(Curcumin)是咖喱的主要成分，可抗發炎抗氧化，幫助清理大腦中與阿茲海默症有關的澱粉蛋白沉積，平衡發炎反應，對抗大腦衰老，維持認知功能。咖哩不僅有益大腦健康，還可以協助銀髮族對抗糖尿病及心臟病。

7. 蛋

蛋的營養成分極高，各類營養素一應俱全，尤其是維他命B12，維他命B12能維護大腦健康，預防萎縮，研究發現，缺乏維他命B12的人，其大腦萎縮的機率大大提高，此為阿茲海默症的前兆，不可不防。

8. 穀類食品

葉酸被視為大腦食物，穀類食品富含葉酸，如糙米，燕麥，全麥麵包，小麥，大麥等，葉酸有助於增加通往大腦的血流，提供氧氣及養分，維持腦細胞正常分裂與複製。全麥食品則富含維他命B6，以及硫胺素(維他命B1)。硫胺素能幫助身體將葡萄糖轉化成能量，能醒腦提神，提高記憶力，若缺乏硫胺素則造成元氣不佳，難以集中精神。

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9. 南瓜

南瓜是首屈一指的健腦蔬菜，是銀髮族大腦的完美補品，其富含的麩胺酸(Glutamic Acid)，是興奮性神經傳導物質，能增加神經元活性，有助於提升神經細胞和大腦的代謝反應。

10. 牛奶

牛奶是公認最有價值的營養來源之一，能提供銀髮族蛋白質、鈣，及其他大腦必需營養素。除了補給營養，銀髮族在睡前喝下一杯溫牛奶，還可以幫助睡眠。

11. 堅果類

堅果類泛指富含油脂的種子類，諸如花生，玉米，小米，杏仁等，對大腦十分有益。花生被稱為「長壽果」，含有豐富的卵磷脂、腦磷脂及許多營養素。研究證明，經常吃花生可以改善人體血液循環，延緩腦細胞衰老，增強記憶力。

對銀髮族來說，飲食不僅能維持生命之所需，透過適切食材的攝取，更能改善大腦健康，在維持生活機能及心智上，都是極為關鍵的，因此，應該好好規劃每一餐，享受每一道營養。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：銀髮族好記憶～別忘了11種健腦食物】