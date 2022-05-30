【三餸一湯食譜】蒜蓉蒸鮮魷+葱爆牛肉+上海排骨菜飯+去濕消暑湯

好像已有一段時間沒有分享過15分鐘三餸一湯，天氣愈來愈熱，自然不想長時間留在悶熱的廚房啦！因此，今次介紹的蒜蓉蒸鮮魷、葱爆牛肉、上海排骨菜飯都是15分鐘內可完成的菜式，有海鮮、有肉、有菜、有飯，邊蒸魷魚邊炒牛肉，節省不少時間。除此之外，更可煲一個去濕消暑的雪梨荷葉薏米湯，很適合現時這種天氣呢！



蒜蓉蒸鮮魷

原來自己煮蒜蓉蒸鮮魷很容易，有人以為魷魚難處理，其實不然，魷魚仔連切都不用切，只需將魷魚筒與魷魚鬚分開，去除墨膽和內臟即可，比原隻魷魚更為簡便。

坊間的蒜蓉蒸鮮魷，會以豆卜或粉絲墊底，因為兩者都盡吸蒜蓉汁，更添滋味。然而豆卜經油炸比較膩，粉絲看似健康實則熱量也不低，建議不妨用芋絲取而代之。芋絲出名是高纖食品，澱粉質低，每100克約含少於20卡路里，因著高纖維能使飽腹感延長，是低卡飽肚的代表。

【蒜蓉蒸鮮魷食譜】15分鐘健康蒸餸 簡易處理魷魚仔配低卡芋絲！

蒜蓉蒸鮮魷食譜

葱爆牛肉

這道菜材料簡單、味濃香口，爽脆的京葱成功吊出牛肉香，用來佐飯實在惹味不已！一條京葱很長，有綠色和白色部分，但香味集中於白色莖部，所以通常只取白色部分來用，並撕掉較硬的外皮就可。

牛肉出名快熟，對新手來說同時意味著「易老」，建議醃肉時可加點油，避免肉質在煎的過程收縮及變得太乾太硬，其次是以大火煎香，快速封住肉汁等。由於煎香牛肉後還會跟京葱同炒，所以食譜上提到牛肉煎至7分熟便夠，究竟該如何判斷牛肉的熟度呢？總之見它的肉呈粉紅色，似是快熟的狀態便可，此時肉的中心理應未完全熟透。

【葱爆牛肉食譜】北京小菜惹味嫩滑 如何判斷牛肉幾成熟？

葱爆牛肉食譜

上海排骨菜飯

上海排骨菜飯有肉有菜，營養均衡，做起來又不花時間。雖然名稱叫「排骨」，但跟平時蒸排骨、生炒排骨所用的排骨並不同，上海排骨就是用上豬扒，吃起來更啖啖肉。煎完再剪細，方便進食。筆者貪方便，一定揀無骨豬扒，第一步先醃肉，為了讓它更軟腍入味，可先用刀背或肉錘等揼鬆豬扒，再用叉子刺上小孔。醃完之後，蘸上蛋漿和生粉半煎炸，可讓豬扒更黃金香脆。

菜飯所用的是小棠菜，其根部層層包覆，很容易殘留農藥，建議洗菜時要逐片剝開，並以流動清水沖洗，去除泥沙。洗淨菜後瀝乾水分及切成小粒，加鹽拌炒再拌飯便成。不過，炒完的菜可能會有水分，請先瀝乾才與白飯混和，否則飯就會太濕，影響口感。

上海排骨菜飯食譜｜金黃豬扒配高鈣菜飯 15分鐘完成免菜出水秘訣

上海排骨菜飯食譜

雪梨荷葉薏米湯

天氣開始熱，可以飲一些消暑去濕的夏日湯水，雪梨荷葉薏米湯清熱潤肺、消暑去濕，一家大細都適合。這個湯去濕消暑，適合天氣炎熱和潮濕時飲用，尤其是體質燥熱或濕重人士就更適宜，不過胃寒者就要減少飲用了。中醫又提到，如果想加強去濕利水效果，可加冬瓜皮；若想加強清熱效果，則可加綠豆。

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