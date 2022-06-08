千層白菜豬肉鍋食譜｜簡易日本料理一鍋三食　花朵成型最重要逼！

千層白菜豬肉鍋，做法簡單但效果甚為驚喜，而且味道跟外貌兼備，煮熟後如盛放的花朵；白菜跟湯底吸盡所有材料的精華，最後灑上炒過的櫻花蝦更是錦上添花！若你嘗試過後定必將此食譜放入口袋，作為家常或是宴客菜。



20分鐘日式料理 花型外觀華麗吸睛

千層白菜豬肉鍋是日式家常料理之一，做法真的非常簡單，即使是小朋友，在大人的陪同下也可以自己輕鬆完成。筆者曾經也以為要砌一個花型的鍋物非常困難，但嘗試過後發現竟是如此簡單，鍋物有菜有肉有湯汁，完全是適合下飯的菜式！而且將食材排好及煮熟的過程約20分鐘，食材在超市全找到，即使在上班的日子仍可享受住家美食。

千層白菜豬肉鍋有菜有肉有湯汁，完全是適合下飯的菜式，將食材排好及煮熟的過程約20分鐘。

花朵成型最重要「逼」 灑上櫻花蝦鮮味加倍！

雖說千層白菜豚肉鍋做法簡單，但想花朵成型也是有地方需要注意，就是鋪排時一定要夠逼，感覺塞不下去才停手。因為白菜烹煮後會向內「縮水」，如果白菜豬肉片太少，烹煮後便難以成型。如果預備的白菜豬肉片不夠，可以用其他配料如本菇、甘筍、金菇等食材將空位塞滿。

另外，櫻花蝦可按自己需要增加分量或者省去，如對蝦沒有過敏的話，強烈推薦加入炒過的櫻花蝦及其蝦油，不論香氣或是鮮味都增倍！

千層白菜豬肉鍋食譜

千層白菜豬肉鍋所選用鍋具亦同樣重要，建議選擇矮身的或是日式砂鍋以方便原鍋上桌及食用。

建議選擇矮身的或是日式砂鍋以方便原鍋上桌及食用。

健康小貼士：

娃娃菜熱量低，含胡蘿蔔素、鐵和鎂，不但有助消化，亦能增強免疫力。豬肉能夠提供身體所需的蛋白質、脂肪、維他命和礦物質，有助修復身體組織、加強免疫力及確保器官功能運作正常。



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攝影、攝錄︰麥超億、李炳芳

剪接：葉思雅

千層白菜豬肉鍋（煮／Boil）



3-4人分量 1級難度 20分鐘



材料：

豬腩片150克

娃娃菜1棵

本菇60克（約半包）

甘筍1/2條（切件）

櫻花蝦適量



湯底材料：

鰹魚汁50毫升

料理酒1湯匙

味醂1湯匙

生抽1湯匙

水150毫升



做法：

1. 大白菜逐片逐片菜葉摘好，再洗淨瀝乾水。

2. 在菜葉間放入豬肉片，疊成數層，切成適合放入鍋的大小。

3. 將白菜豬肉片由外至內鋪在鍋中，放入本菇、甘筍等食材。

4. 混合湯底材料。

5. 倒入湯底加蓋，中小火煮10分鐘。

6. 冷鍋下油，小火爆香櫻花蝦至起泡及脆身，加入鍋物中即成。



不失敗秘訣：

* 娃娃菜烹煮後會「縮水」，建議鋪排時盡量緊密些，避免有太多空位。

* 鰹魚汁稀釋比例應根據包裝上的指示。

* 櫻花蝦只為了增添風味，如沒有可省去。

