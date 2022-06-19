桑椹營養｜護眼勝藍莓改善更年期症狀　中醫教加麥芽熬煮健脾化痰

走在街上或是到街市，已經可以看到商家用籃子裝著一籃一籃的黑寶石「桑椹」，或是做好的桑椹果醬、桑椹汁，台灣中醫師鄒瑋倫說：趕快抓緊這個月，過了這個月，桑椹季就過了。她表示，桑椹富含花青素、多酚、鐵質，比這幾年來超流行的藍莓、蔓莓等莓果抗氧化力都強，助防疫，養眼又護心，而且又便宜，趕快搶這波產季，一次把半年份做起來！



鄒瑋倫說，台灣黑寶石桑椹在抗疫期間最好用！因為桑椹本身對黏膜具有很好的養護作用，它的花青素和多酚類，是所有花青素中最強的種類之一，不只能對抗新冠肺炎病毒、阻礙病毒複製，對於男性攝護腺保養，或是育齡女性保護子宮、更年期婦女改善更年期障礙等，都非常好用。

桑椹醬食譜（按圖👇👇👇）

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護眼效果更勝藍莓

鄒瑋倫說，桑椹不只因為本身是黑色，是中醫認證護肝腎的食物，它的黑色植化素，經長久熬煮都不會流失，而且含有許多營養成分，有高鉀、鈣、鎂、鐡、鋅、硒、磷，富含維他命A、維他命C、維他命B雜、β-胡蘿蔔素、花青素、菸鹼酸、有機酸，很特別的是含有一般植物食物少有的維他命E，也含有亞麻仁油酸和脂肪酸等等，是女性補鐵的好朋友，而且它的護眼效果和各種營養素比藍莓、蔓越莓更優秀。

不過桑椹的缺點是產季很短，摘下來不趕快食用就會乾乾的，所以要趕快抓緊時間。但它的優點是：久煮營養不流失，喜歡「自煮生活」的鄒瑋倫教大家簡單的煮法，就可以把桑椹的好處都保留起來。

桑椹營養（按圖看清👇👇👇）

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加麥芽無水熬煮，顧胃又保護氣管

首先把桑椹用清水和鹽漂洗乾淨，略瀝乾後，直接用鑄鐵鍋或是陶鍋，加上麥芽糖「無水熬煮」。鄒瑋倫使用麥芽糖的原因，主要是麥芽糖比較不死甜，而且現在新冠肺炎輕症在家照顧的話，麥芽糖可以保護氣管、化痰。在最需要溫脾健胃，有扶正體弱對抗病毒的時候，能健脾顧胃的麥芽糖最適合。如果喜歡甜度有多重層次感，也可以酌量再加一點蜂蜜增添風味。

她的量是用3斤的桑椹加上市售一瓶約3、400克的麥芽糖即可。第一次先加一半的麥芽糖，用小火熬煮，桑椹本身會滲汁液出來，等到桑椹都軟爛了，最後再把整個麥芽糖倒入，再熬煮一下，等放涼就可以冰起來。

鄒瑋倫說，做出來的桑椹醬可以兌冰水喝桑椹汁，也可以澆在冰品上，吃桑椹冰，加牛奶也是補血又好喝的桑椹牛奶，也可以加在蔬菜水果上當成桑椹沙律醬。

桑椹醬冷凍可放半年

她表示，桑椹洗乾淨後可以直接冷凍，做成像進口冷凍藍莓那樣的冷凍桑椹，每次取用一小碗的桑椹打成果汁，每天保養。做好的桑椹醬冷凍起來可以放半年，不怕桑椹季過得太快。

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