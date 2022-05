桑椹營養｜降膽固醇抗糖尿腫瘤含35種植化素　桑椹不只是果醬！

不論是製成果醬或是做成果乾,桑椹的滋味酸甜,是很受歡迎的水果。桑椹除了好吃以外,還含有那些營養素跟營養價值呢?



2021年8月,國際研究期刊《Current Opinion in Food Science》中的研究表示,桑椹中含有高達35種植化素,具有抗氧化、抗發炎、降膽固醇、抗糖尿病、抗腫瘤、保護肝臟、免疫調節等多種對健康的益處。

桑椹:紡織業蓬勃發展下的美味營養副產物

台灣在全球紡織供應鏈具舉足輕重的地位,光是2020年的紡織業產值就達新台幣2,995.5億元,其中「絲綢」產品有特殊的光澤,在保暖的前提下又同時具有輕薄柔軟的特性,因此在紡織業原料中佔有一席之地。

蠶絲就是絲綢的主原料,為了生產足夠的蠶絲製成絲綢,就需要大量種植桑樹,桑葉用以養殖足以大量生產蠶絲的桑蠶,而同時桑樹也大量產出「桑椹」。

桑椹富含35種植化素具預防多種疾病潛力(按圖看清👇👇👇)

《Current Opinion in Food Science》刊登的研究指出,桑椹目前已被鑑定出35種植化素,包含生物鹼、褪黑激素、胺基酸糖酸,以及花青素等酚類化合物,其中又以黑桑椹(Morus nigra)中的植化素含量最高。

除了體外實驗以外,動物實驗證實桑椹萃取出的生物活性物質有抗氧化、抗發炎、抗腫瘤、抗肥胖、保護肝臟、免疫調節、降膽固醇、抗心血管疾病等效果。實驗將餵以高脂肪飲食的大鼠飲食中添加10%的桑椹粉末,經過一個月後發現大鼠的血清和肝臟中的三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇(俗稱壞的膽固醇)含量和動脈粥狀硬化程度都明顯下降了,而高密度脂蛋白膽固醇(俗稱好的膽固醇)則明顯增加,也明顯提升了用來清除自由基以達到抗氧化效果的超氧化物歧化酶(SOD)及穀胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)活性。

另外,研究也發現桑椹萃取物可以藉由調節細胞對胰島素的敏感度來調節血糖,讓細胞在血糖濃度太高的時候可以有效的運用胰島素,將過多的血糖轉換成肝醣儲存於肌肉及肝臟中,達到抗糖尿病的效果,也能預防後續糖尿病併發症的發生。

除了製成加工製品,桑椹也有望製成新型營養補充劑

桑椹口感良好,因較不易於保存,採收後多做成果醬、果汁或果醋,近年更透過加工技術改變桑椹的產品型態,製成可直接食用、加入糕餅的果乾和可加入麵糰的果粉,增加應用層面。

桑椹除了製成加工產品以外,因其生物活性成分具有減少慢性疾病發生的潛力,目前已有愈來愈多研究投入其中,期望能妥善利用其藥用價值,作為新型營養補充劑的來源,增進人類健康的福祉。

