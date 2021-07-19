【大暑三餸一湯】甜酸蓮藕片+涼瓜燜排骨+海鮮冬瓜環+利水去濕湯

周四（7月22日）便是大暑，亦即是每年最熱的日子，除了要多飲水以免因流汗而流失過多水分之外，中醫師亦推薦了一系列的建議食材，由消暑、去濕、清熱與生津都一應俱全，今次就用這些食材來炮製三餸一湯。



大暑宜吃什麼？

記者曾訪問註冊中醫師邱穎琳，她把大暑適宜食用的食物分為三類，分別是：清熱、去濕利水，以及養陰生津，今次在幾個類別中抽出蓮藕、苦瓜、冬瓜、荷葉、綠豆及薏仁，推薦先吃前菜甜酸蓮藕片，還有主菜涼瓜燜排骨及瑤柱海鮮冬瓜環，再來一個蓮藕綠豆薏仁湯。

甜酸蓮藕片

大暑胃口欠佳，以酸酸甜甜、清爽不油膩的蓮藕片作為開胃涼拌菜，可謂夏日救星。甜酸蓮藕片的甜味來自冰糖，酸味則是稀釋過的米醋，浸醃2小時便完成。你可以午間開始醃，或是前一晚醃好蓮藕，開飯時上碟即可享用。

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涼瓜燜排骨

苦瓜可以煮的菜式其實不少，其中一樣便是燜排骨。涼瓜的甘苦與排骨居然出奇地夾，個人偏好腩排或飛排，前者骨少、脂肪多、肥美腍滑、帶咬口；後者就肥肉分佈適中，肉質柔軟，即使是做燜排骨這裡需要較長時間的菜式，煮完也不會太韌。

若你不喜歡燜排骨，夏天還有許多苦瓜料理可以選擇，包括：沖繩苦瓜炒豚肉、苦瓜炒蛋與鹹蛋苦瓜等，關於苦瓜去苦的方法，上述文章都有提及。

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涼瓜燜排骨食譜

瑤柱海鮮冬瓜環

冬瓜的營養價值豐富，好處很多，從中醫角度看，冬瓜味甘淡性涼，能清熱、利水和去濕。營養師也大讚冬瓜維他命C豐富，有養顏、美容等功效，其丙醇二酸更可抑制醣轉化成脂肪等等。把冬瓜去皮、去核和瓤後，連上湯同蒸，加上勾芡煮好的海鮮，一道消暑夏日菜就大功告成。

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蓮藕綠豆薏仁湯

夏天濕重易導致水種，當體液流動不暢順，人就特別疲倦，宜多喝去濕湯水，有助利水除濕、去水腫以及清熱消暑，當中薏仁、赤小豆與荷葉等，都是去水腫的好幫手；而綠豆清熱解毒，蓮藕則健脾養胃、補氣養血等，即是本身胃腸虛弱、消化不良的人，也適宜食用。不過，由於蓮藕綠豆薏仁湯偏涼，女性生理期時最好避免飲用。

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剪接：黃卓敏