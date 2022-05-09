初夏三餸一湯｜番茄肉碎炒蛋+海鮮冬瓜環+拔絲番薯+老黃瓜去濕湯

立夏剛過，標誌著夏天正式開始。中醫指立夏後陽氣漸長，天氣逐漸變熱，令人體容易熱氣上火，所以飲食要以清淡為主，比春天時更需清熱，同時兼顧去濕。這次的三餸一湯就用上中醫推薦的番茄、冬瓜、番薯、老黃瓜和薏米等食材去炮製，其中一道更是甜品！



番茄肉碎炒蛋

番茄有生津止渴、健胃消食之效，有別於一般的番茄炒蛋，這個食譜還加入了豆腐和肉碎，拌飯一流。如果想保存更多的茄紅素，烹調時主要有兩個重點。（1）茄紅素是脂溶性營養素，以油烹煮才更易被人體吸收，因此熟食比生食更有效益。（2）茄紅素多集中在番茄皮內，因此最好連皮食。

煮這個餸一點也不難，惟獨要注意分開處理食材，個別炒至7、8成熟，最後才連醬汁拌炒均勻，因為每種材料煮熟的時間也不一，故需要分開煮。不過，炒完雞蛋鑊會比較髒，要洗鑊，筆者建議炒食材的次序為豆腐、免治豬肉、蛋和番茄，不用洗太多次鑊都做到理想效果。

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番茄肉碎炒蛋食譜

瑤柱海鮮冬瓜環

夏天宜吃瓜果，除了苦瓜、老黃瓜等，Check Check Cin創辦人中醫梁尹倩亦曾在立夏時，於社交媒體推薦大家煮一道「瑤柱白玉冬瓜環」，她指冬瓜清熱解毒、利水減肥，而帶子或瑤柱則滋陰補腎、調補脾胃。

做這個冬瓜環是用蒸的方式，建議不必選太高身的冬瓜環，約3厘米左右就夠。由於冬瓜不易熟，大約要以大火蒸20分鐘，它才會變得軟腍。冬瓜本身沒有味道，因此筆者建議連上湯一同蒸，將上湯淋在冬瓜上，確保它濕潤入味。蒸完後把湯汁留用，連海鮮煮成芡便成。

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瑤柱海鮮冬瓜環食譜

拔絲番薯

番薯補益脾胃、通便，你可做成糖漬番薯、氣炸番薯等，而今次就示範一道甜品——拔絲番薯，原來不必上東北菜館，在家裡都煮到這個甜品。金黃的番薯披上薄脆糖衣，味道香甜，製作拔絲的第一個秘訣是動作要快，在番薯經高溫油炸，還熱的時候拌入糖漿，才不會令番薯外熱內冷，亦更易蘸上糖漿。因此，理想做法是一邊炸番薯、一邊準備好製作糖漿的材料，而砂糖只能慢火炒，不然會焦。

另一個秘訣是冰水，把糖漿均勻地裹上番薯，拉起糖絲後馬上放到冰水中，糖絲接觸到冰水便會冷卻，變得硬而脆，而番薯表面的溫度亦會降低，讓拔絲番薯吃起來不會太過燙嘴，啖啖甜絲絲。

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拔絲番薯拉絲食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯

老黃瓜清熱解毒、利尿消腫；薏米則利水滲濕，用它們煲湯，由春至夏都啱飲。春夏天氣潮濕，因此中醫注重去濕，而老黃瓜正好做到這一點，想挑選好的老黃瓜，建議愈老、愈多皺紋為之好。這個湯有利水、去濕的功效，基本上適合大部分人，體質寒涼者可加幾片生薑，以免過於寒涼。

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老黃瓜薏米豬?湯食譜

剪接：麥超億