脂肪｜內臟脂肪高目測睇1部位！營養師4招改善減精緻糖別只吃葉菜

現代生活精製美食選擇多，人人聞「重」色變。台灣營養師李其昀表示，測量體重除了體重數字外，最常聽見的就是BMI、體脂肪，內臟脂肪、骨骼肌率、體年齡及基礎代謝率等，而「內臟脂肪」指標卻常被忽略，但其實內臟脂肪與許多慢性疾病息息相關，民眾千萬別掉以輕心。



李其昀指出，人體脂肪粗略來說分為「皮下脂肪」與「內臟脂肪」，內臟脂肪顧名思義就是包覆或囤積在腸、胃、胰臟、肝臟等器官的脂肪，大部份會集中在腹腔內臟附近，與許多慢性疾病息息相關，其實馬虎不得。

▼2招粗略檢測內臟脂肪、4招有效改善高內臟脂肪飲食指標（按圖看清👇👇👇）

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李其昀說，通常營養師會先用「外觀」目測民眾是否內臟脂肪過高，也就是觀察這個人的肚腩。大部分小腹較突出者，多是內臟脂肪含量比較高，但也有一部分「隱性肥胖」民眾不會有明顯外觀特徵，這就是潛在風險「泡芙人」。

一般成人正常內臟脂肪指數大約落在1至9，10至14就是肥胖，15以上就真的很危險；營養師通常會嚴格要求這一類朋友嚴格管控自己的飲食與作息，不然幾乎百分之百會有健康危害。

2招粗略檢測內臟脂肪

若家中體重計沒有測量內臟脂肪功能，李其昀提供2個簡單粗略檢測內臟脂肪的方法。

1. 拿出皮尺測量，成年男性腰圍>90CM、女性腰圍>80CM。

2. 或是用腰圍÷臀圍，成年男性腰臀比例>0.9、女性>0.8，只要符合以上條件，就算是高內臟脂肪的高危險群。

有效改善高內臟脂肪飲食指標

1. 降低精緻澱粉攝取

盡量少吃白飯及麵條等，多吃原型澱粉類如糙米、薯仔、番薯等。

2. 少吃精緻糖

如甜食與含糖飲料，精緻糖容易快速形成脂肪，囤積在體內。

3. 油脂攝取不宜過高

盡量選擇好的油脂類，不要超標攝取。

4. 足夠的蔬菜

多吃深色蔬菜，不要只吃葉菜，根莖葉也要吃，補充膳食纖維。

李其昀也提醒，除了飲食，持續且適度有氧運動更是不可少，害怕辛苦的民眾，到了一定的年紀肯定會更加倍痛苦，千萬不要忽視。

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