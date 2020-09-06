【日本美食】日本人10大最有媽媽味道的料理　玉子燒第2(附食譜)

香港人去日本旅行的話，必食清單可謂一大堆，章魚燒、拉麵、沾麵、串燒、刺身……但如果是當地人，每日在家裡吃到的，卻並非這些食品。講到日本家庭料理，跟上述的清單又似乎有分別了，日本雜誌就曾經請讀者票選出最有「媽媽的味道」之料理，以下就為你列出頭10位，並附有食譜和大量來自日本人的入廚貼士，讓你即使在香港都能煮出日本的家常美味。

全世界的媽媽都會為家人準備飯盒，但不知道為甚麼，一講到日本媽媽，大家很自然就會聯想到那些造型可愛又色彩繽紛的便當，好像她們每次煮飯都要花很多很多時間似的。但其實日本人平時煮的家常料理，反而並沒有每一餐都這麼浮誇。日本網站做了一項調查，要當地人票選出「最有媽媽的味道」料理，有受訪者就表示：「即使媽媽做菜的食材和分量跟別人或餐廳的一樣，但不知怎的就是媽媽做的比較好吃！」不知道你喜歡的食物有否上榜？

按圖看清日本雜誌請讀者票選出最有「媽媽的味道」的料理前10位：

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看完以上名單之後，有沒有感到很意外呢？其他未能打入頭10名，卻也同樣受日本人歡迎的家庭料理包括：金平牛蒡、里芋煮、飯糰、關東煮和魚生飯等。

雖然我們不是生於日本家庭，但其實上述提到的菜式，例如：漢堡扒、蛋包飯、玉子燒，作為香港人都常常吃到，甚至有專門店。疫情期間不能去日本旅遊，倒不如自己學著如何自製這些日本家常料理，偶爾轉一轉和風口味。以下為大家帶來超詳細食譜介紹，部分還有由日本專家達人親自傳授的入廚小撇步，保證你能在家裡做出地道日本味道！

第10位：蛋包飯

日本的蛋包飯種類很多，有的是 欖形嫩蛋，有的是蛋皮包裹住炒飯，也有紐紋狀的，以下這一種應該是最大路，從小吃到大，最純樸的日式蛋包飯。除了有食譜，還有由日本蛋包飯專門店主廚教授的獨門心得。

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第9位：豚肉生薑燒

豚肉生薑燒會上榜根本一點都不令人以外，早前已經聽說過它是日本男人最愛的料理，即使你平時有多討厭薑味，但豚肉生薑燒那個醬汁卻不是那種又辣又嗆的薑味，而是甜甜的味道。它的做法不難，所需時間也短，而且是很適合佐飯的菜式之一。

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第8位：薯仔燉肉

即使在其他同類型的調查中，薯仔燉肉還是經常上榜的菜式，每個家庭都會做，更有指它是日本主婦 「抓住男人心的料理」。依我說，這道菜無論男女都應該會喜歡吧？燜得軟腍的肉，配上入味的薯仔，實在是溫暖又療癒的菜，好像是無論你那天工作有多累，回家吃一碗薯仔燉肉，煩惱跟倦意都會一掃而空似的。

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第7位：漢堡扒

漢堡扒是結合西式跟日式的「洋食」料理，用免治豬肉跟牛肉混合搓成扒狀去煎， 再淋上燒汁或咖喱汁。鬆軟固然緊要，但如果你想吃到充滿肉汁的漢堡扒，就要參考由家務達人所教的秘訣。

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第6位：唐揚炸雞

日本、韓國、美國等地都有自家炸雞，但你知道日本人對炸雞狂熱到成立了「唐揚炸雞協會」嗎？我們雖然沒有自家的日本炸雞食譜，那就交給更專業的來好了，以下有 日本料理專家逐步講解的炸雞步驟和貼士，保證又脆又Juicy，就算放了幾小時後再吃都依然脆卜卜。第一步原來是要用特製鹽水來醃雞肉，那之後呢？就要看下去了！

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第5位：煎餃子

煎餃子在中國料理都有，但日本人那種一底過的「冰花餃子」看起來卻好像特別厲害，「唔食得都睇得」！ 原來它還有另一種名字叫「羽根」餃子，即是翅膀的意思，以下食譜是由日本料理老師提供的，一次過學會包餃子跟製作薄如蟬翼的脆皮。

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第4位：味噌湯

說味噌湯是日本人的國民料理，肯定不會有人反對，但原來在全個日本的不同縣市，都各自有不同分枝的味噌湯，當中比較受歡迎的是豚肉味噌湯，除了喝湯之外，也會吃到豬肉片。

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第3位：雜炊飯

雜炊介紹於泡飯與稀飯之間，概念是日本人吃完火鍋後，在剩湯中加入米飯、雞蛋、葱等材料去煮，把食材物盡其用。另外，雜炊配的食材也會隨季節變化，例如春天吃竹筍、夏天吃豆、冬天吃菇等，日本人生病時，許多母親都會煮清淡的「親子雜炊」，有雞肉和蛋，為病榻上的子女補充元氣，難怪它獲選為「媽媽的味道」料理三甲，每次一吃到都會憶起媽媽溫柔的照料啊。

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第2位：玉子燒

對香港人來說，煎玉子燒失敗率也蠻高，每次把蛋翻到爛都不能做出工整的玉子燒，可是這對於日本人來說，卻是零難度。不過，玉子燒主要分成關東和關西派別，關東地區如東京、茨城，多放醬油、砂糖，味道偏甜，蛋皮燒得較焦；關西地區如京都、大阪，則以高湯作主要調味，再加入味醂和少許鹽，濕潤帶鹹，鰹魚湯鮮味突出。參考以下的日本人煮玉子燒貼士，加入一種材料，就能讓你做的玉子燒口感更綿密濕潤了。

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第1位：咖喱飯

第一名是咖喱飯其實完全不需要驚訝，它尤其受男性歡迎，可能是因為有甜甜的咖喱汁，很好佐飯又夠飽肚吧？幾年前就有研究指出，日本人一年食了100億份咖喱飯，而拉麵也只不過是60億碗。根據日本版的Openrice「Tabelog」資料顯示，日本有至少2萬間咖喱飯餐廳，數字相當驚人。

咖喱飯的配料有薯仔、洋葱、紅蘿蔔，配肉的話則可以是海鮮、豬扒、漢堡扒等，有日本受訪者解釋說：「在其他地方吃咖喱飯，因為醬汁顏色很深，你可能會擔心不知道裡面會不會有不喜歡的食材，但如果是媽媽煮的話，每一啖都能放心大口大口的吃！」有人會加咖啡豆或朱古力來為咖喱提味，然而日本料理專家的獨門秘方，卻是燒肉汁和另一種材料！

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