三餸一湯食譜｜味噌雞肉大蔥串+香茅煮蜆+椒鹽墨魚嘴+豆乳雜菜煲
撰文：余曉彤
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粥粉麵飯鑊氣小炒吃膩了，轉轉口味，來個日式居酒屋小菜，成了另類的三餸一湯，與親朋好友小酌一杯，大快朵頤，別有一番風味。
居酒屋屬日本的特色飲食店，對比感覺正經的壽司店，居酒屋帶來一種溫暖且熱鬧的感覺。以下介紹的除了有大眾認識的居酒屋菜式，如味噌雞肉大蔥串、鍋物、煮蜆等，更加入了少少港式元素，如椒鹽墨魚嘴，沒有墨魚嘴也可以用豆腐、雞皮等食材代替，製作自己喜愛的居酒屋菜式組合。
味噌雞肉大蔥串
大蔥雞肉串是在日本、韓國常見的特色小吃，可加味噌醃製，令雞肉帶有微鹹滋味，煎起來特別香。家中沒有燒烤爐，可用平底鍋或焗爐烹調，最後在串燒澆上燒汁，活脫脫成居酒屋名物！
香茅煮大蜆
香茅煮大蜆，是越南一帶的人氣菜式，各種香料如香茅、檸檬葉、青檸等食材有提鮮之用，天清湯加入雞湯和椰青水更是清甜得讓人飲到一滴不漏，煮進湯裡卻是另一種感覺，也更能突出蜆的鮮味。
【香茅煮大蜆食譜】東南亞風味提鮮香料簡單易買 湯底清甜全靠…
椒鹽墨魚嘴
椒鹽墨魚嘴香脆爽口，是很好的佐酒小食，但不是在很多餐廳吃到。若然想自製椒鹽墨魚嘴，不妨參考這段影片，學學如何處理墨魚嘴，以及百搭的「椒鹽」調味，僅需4種材料便成。
豆乳雜菜煲
雜菜煲，在世界各地都有自己的做法，以日本為例會加上豆漿及蔬菜烹煮，慢慢成了香醇濃厚又鮮甜的豆乳雜菜煲。個人認為豆乳雜菜煲中的蔬菜可以根據自己的喜好加入不同的蔬菜；而豆乳湯底則可以用上新鮮的調味料來取代雞湯，令整個雜菜煲更加健康
剪接：鍾瑞龍
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