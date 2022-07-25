只想購物節｜$1吃2隻雞翼$5換手撕雞　酒3折送開瓶器免費入場攻略

一連3日的「只想購物節」即將開羅，是香港貿發局今年首度舉辦的購物節，超過540多家展商參展，並推出多個限量快閃優惠，例如限時$1購買椒鹽合桃、南非國寶茶買1送1等。現於網上預先登記更可免費入場，讓你盡情享受展區的限時優惠！



美食家居時裝珠寶 6大主題展區

「只想購物節」將於7月29日至8月1日在香港會議展覽中心舉行，主題是「只想享受、愉悅購物」。屆時將匯聚540多家展商，並分為六大主題展區，包括美酒佳餚、時裝珠寶、家居生活、玩樂休閒、保健美容、育兒精選等。另外，還有多個展團參與，包括展示家品、美食及樂齡產品的「香港人撐香港品牌」、售賣飾物及繪本的「原創設計產品區」，還有「香港飲食聯盟」、「香港酒業總商會」等展團。各式各樣日用品、家具及電器等。

椒鹽合桃$1罐 南非國寶茶買1送1

多間展商將於不同時段推出快閃優惠或限量優惠。29日及30日的早上10時30分到貴族花園的攤位（5E-B48）以$1搶購椒鹽合桃1罐，限售20罐；每天早上10時華商顧問攤位（5E-C09）ROOIBOS TEA南非國寶茶買1送1 ，每日只限50盒；還有不少全日優惠，發記貿易（5E-H12）每購物滿$100 可減$10，餘此類推。

宮崎和牛A5西冷3盒$500 冰鎮紅酒3折$48送開瓶器

除了快閃優惠以外，另有不少展場優惠價。ICHIRAKU攤位（5E-D17）和牛專門店的日本宮崎和牛A5西冷扒，優惠價3盒只需$500；帝利寶國際公司攤位（5E-F20）加州冰鎮紅酒原價$166，優惠價3折價$48一瓶，再加送開瓶器；還有Uncle Mic Production攤位（5E-B15）$1買秘製汁雞翼即食包。另有不少換購價優惠，在吉田國際貿易的攤位買滿$100，即可以$5換購蟹柳；另可用優惠券以$5到帝王雞攤位換購手撕雞1份。

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除了美食之外，「只想購物節」還有玩樂、健康、服裝、家具等著數優惠，包括Zkin新肌用優惠券到攤位（5G－B14）即送眼部療程或幸福椅私密緊緻療程一次，到Double W Jewelry 攤位（5G－E12）也提供開倉清貨，所有貨品一律半價！

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消費滿$200大抽獎送酒店住宿 三姐烹飪示範

展期每天亦會舉行「只想」大抽獎，憑單一收據消費滿$200即可參與抽獎一次，獎品包括酒店住宿套票、飾物、防疫及保健護理產品等。另有多項精采活動，包括由星級大廚蕭秀香（三姐）示範製作美味菜式、書法家林子老師作書道表演、香港瑜伽教練總會代表會進行瑜伽示範等。

只想購物節

日期：2022年7月29日– 8月1日

地點：香港會議展覽中心

入場費：$20（成人）、$10（小童）

預先登記免入場費：https://bit.ly/3uIBVTo

